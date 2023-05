Kremlin operaatiosta Norjan pohjoisosissa varoitetaan

Venäjä järjesti tiistaina sotilastyylisen propagandaparaatin Norjalle kuuluvilla Huippuvuorilla.

Barents Observer -lehden mukaan Venäjän pääkonsuli Andrei Chemerilon Toyota Landcruiser -diplomaattiajoneuvo ajoi voitonpäivän paraatin kärjessä. Sitä seurasi yli 50 ajoneuvoa, joiden joukossa oli kuorma-autoja, traktoreita ja moottorikelkkoja. Kulkueen yllä lensi Mi-8-helikopteri.

Venäjän lipuilla varustettuja moottorikelkkoja ajaneet miehet olivat sonnustautuneet sotilasunivormuja muistuttaviin vihreisiin haalareihin.

Noin 500 asukkaan Barentsburgin kylä sijaitsee 40 kilometrin päässä Huippuvuorten hallintokeskuksena toimivasta Longyearbyenistä. Barentsburgin asukkaat ovat pääasiassa Venäjän ja Ukrainan kansalaisia. Sen suurin työllistäjä on vuonna 1920 perustettu hiilikaivos, joka on nykyisin Venäjän valtion omistuksessa.

Venäläisparaatin järjestäminen on herättänyt hämmennystä, sillä tuhansia kilometrejä Venäjän mantereesta sijaitseva saaristo kuuluu Norjalle. Tapahtuman kuva- ja videomateriaalia jakoivat verkossa Arktikugol-kaivosyhtiön lisäksi Venäjän Kaukoidän ja arktisen alueen ministeriö. Huippuvuoret on demilitarisoitu saaristo, mutta Venäjällä ja muilla valtioilla on oikeus harjoittaa alueella kaivostoimintaa ja esimerkiksi kalastusta.

Barentsburgin voitonpäivän ohjelmistoon kuului lisäksi propagandakonsertti, jonka osallistujat pukeutuivat sotilasasuihin ja kantoivat Venäjän hyökkäyssodan symbolina käytettyä Pyhän Yrjön nauhaa.

Norjan puolustusalan IFS-laitoksen tutkija Karen-Anna Eggen kysyy, uhkaako Norjaa ”pienten vihreiden miesten” ongelma Huippuvuorilla ja Kirkenesillä. Hän viittaa Krimin niemimaan miehitysoperaatioon vuonna 2014.

– Erityisesti Norjan pohjoisosiin on suunnattu Venäjän vaikuttamisoperaatioita sen sijainnin vuoksi, Karen-Anna Eggen tviittaa.

Hän pitää Huippuvuorten tilanteen ohella huolestuttavana tapausta, jossa Murmanskin alueelta Kirkkoniemeen saapuneet venäläiset olivat poistaneet Ukrainaa tukevan julisteen paikalliselta muistomerkiltä. Venäjän pääkonsuli Nikolai Konyginin kerrotaan tukeneen vastaavaa toimintaa.

Kirkkoniemelle oli saapunut yli 40 ihmistä viettämään voitonpäivää. Tapahtumaan kuului konsulaatin järjestämää ”isänmaallista” ohjelmaa. Konygin sanoi 9. toukokuuta olevan ”pyhä päivä missä tahansa oleville venäläisille”.

Hän samalla arvosteli puheessaan norjalaisia paikallispäättäjiä, jotka ovat kehottaneet purkamaan Kirkkoniemen ystävyyssopimuksen laivastotukikohdastaan tunnetun Venäjän Severomorskin kanssa. Yksikään rajan ylittänyt venäläinen eri halunnut kertoa Barents Observer -lehdelle, miksi he olivat saapuneet Norjan puolelle viettämään Venäjän voitonpäivää.

Karen-Anna Eggen arvioi Venäjän kokeilevan provokaatioillaan Norjan reaktioita.

– Venäläiset matkustivat Venäjältä Norjaan ja repivät Ukrainaa tukevia julisteita, jotka oli laitettu puna-armeijan muistomerkille Kirkkoniemelle. Kuvittele, jos norjalainen tekisi samoin Venäjällä. Tämä on norjalaisten sanan- ja ilmaisunvapauden halveksuntaa, Eggen toteaa.

Venäläisten kalastajien kerrottiin kulkeneen tammikuussa Kirkkoniemellä pukeutuneina Venäjän lipulla varustettuihin asuihin, jotka muistuttivat sotilasunivormuja. Paikallispoliisi pysäytti miehet ja kehotti heitä käyttämään sopivampaa vaatetusta.

