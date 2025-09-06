Kremlin mukaan rauhan saavuttaminen Ukrainan kanssa on mahdotonta

Venäjän presidentti Vladimir Putin torjui Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin legitimiteetin ja sanoi, että rauhansopimuksen tekeminen Ukrainan nykyisen hallituksen kanssa on mahdotonta.

– Tämä käytännössä eliminoi mahdollisuuden vakaviin rauhanneuvotteluihin, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Putin sanoi perjantaina Itäisessä talousfoorumissa, ettei hän ”näe paljonkaan järkeä” neuvotella Ukrainan kanssa, koska sopimuksen saavuttaminen Ukrainan kanssa on ”mahdotonta”.

Putin väitti, että vaikka Venäjä ja Ukraina tekisivätkin rauhansopimuksen, Ukrainan on kumottava sotatilatila ja järjestettävä presidentinvaalit ennen kansanäänestystä sopimuksen kodifioimiseksi, ja että Ukrainan perustuslakituomioistuimen on tehtävä päätös kansanäänestyksestä.

Putin väitti edelleen, että Ukrainalta puuttuu ”poliittinen tahto” tehdä sopimusta, ja että Ukrainan perustuslakituomioistuin on toimimaton, koska Zelenskyi on edelleen vallassa.

Näin hän toisti käytännössä vääriä väitteitään siitä, että Zelenskyi ja Ukrainan nykyinen hallitus ovat laittomia. Putin ja muut Kremlin virkamiehet ovat toistuvasti kiistäneet Zelenskyin ja hänen hallituksensa legitimiteetin tulkitsemalla Ukrainan perustuslakia tarkoituksella väärin.

– Putinin lausunto on osa hänen jatkuvaa pyrkimystään kuvata Zelenskyi ja muut ukrainalaiset virkamiehet kumppaneina, joiden kanssa Venäjä ei voi neuvotella tai allekirjoittaa lopullista rauhansopimusta, ISW kirjoittaa.

Ajatushautomo on jo pitkään arvioinut, että Putin ei ole kiinnostunut merkityksellisistä neuvotteluista sodan lopettamiseksi ja pyrki sen sijaan viivästyttämään tai pitkittämään neuvotteluja.

– Hänen 5. syyskuuta antamansa lausunnot yrittävät nyt oikeuttaa Venäjän kieltäytymisen neuvotella ollenkaan, ISW arvioi.