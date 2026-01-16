Verkkouutiset

Kreml Moskovassa. AFP / LEHTIKUVA / NATALIA KOLESNIKOVA

Kremlin mukaan Grönlanti kuuluu Tanskalle

Dmitri Peskov kuvaili saaren ympärillä noussutta hässäkkää poikkeukselliseksi.
Venäjä katsoo, että Grönlanti on osa Tanskan kuningaskunnan aluetta, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tänään toimittajille Moskovassa. Peskovin mukaan tilanne Grönlannin suhteen on erikoinen, ja Venäjä seuraa sitä muun maailman kanssa.

– Tilanne on epätavallinen – sanoisin jopa poikkeuksellinen kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, Peskov sanoi valtiollisen Tass-uutistoimiston mukaan.

Peskov kuitenkin lisäsi, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille kansainvälinen oikeus ”ole prioriteetti”.

– Me, kuten muukin maailma, seuraamme mihin suuntaan tämä etenee, Peskov tiivisti medioiden mukaan.

Donald Trump on sanonut Yhdysvaltojen ”tarvitsevan” Grönlantia kansallisen turvallisuutensa takia. Trump on myös väittänyt, että ellei Yhdysvallat saa saarta haltuunsa, sinne pyrkivät Venäjä ja Kiina.

