Kremlin medioissa myönnetään talouden syöksykierre

BBC:n pitkäaikaisen Venäjän-kirjeenvaihtaja Steven Rosenberg toteaa sanomalehtikatsauksessaan 10. marraskuuta Venäjän lehdistön olevan täynnä jälleen suuria vastakohtaisuuksia. Lehdet kertovat Venäjän rakentavan uusi junia, Vladimir Putinin armeijaa ja Ukrainassa odotettavan suurta voittoa.

– Pihi Eurooppa tuskin haluaa osallistua Ukrainan energiasektorin jälleenrakentamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että [Volodymyr] Zelenskyillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin heiluttaa valkoista lippua ja hyväksyä rauha meidän ehdoillamme. No, se kelpaa meille. Ei ole ensimmäinen kerta, kirjoittaa Moskovskij Komsomolets.

Toisaalta samaan aikaan venäläislehdistö myöntää talouden ongelmat. Nezavisimaja gazeta kirjoittaa, että budjettitulot vähenevät, kauppa Kiinan kanssa on laskusuunnassa ja teollisuudessa on laskusuhdanne.

– Ei ole yhtäkään yksittäistä tekijää, joka voisi parantaa talouden negatiivista suuntaa ensi vuonna. Edes suunnitellut veronkorotukset eivät auta varoittavat venäläiset taloustietelijät, kirjoittaa Nezavisimaja Gazeta.

Lehti varoittaa, että arvonlisäveronkorotukset itse asiassa saattavat tuoda vähemmän tuloja Venäjän valtiolle.

– Arvonlisäveron korotukset ja sitä seuraava hinnannousu tulee hieman heikentämään yritysten ja kotitalouksien ostovoimaa, mikä taas johtaa liittovaltion ja alueellisten budjettien tuloverokertymän pienentymiseen.

Samoin lehti kertoo, että Venäjän öljy- ja kaasutulot ovat laskeneet 21,4 prosenttia vuodessa. Se myös arvioi, että öljytuotteiden maailmanhinta laskiessa yritysten verotaakka kasvaa ja väestön kulutus pysähtyy. Lehti myös mainitsee alueiden polttoaineongelmat jatkuvat ja kertoo Trans-Baikalin alueen vedonneen pääministeriin polttoaineen saamiseksi alueelle.

Talouslehti Kommersant kertoo, että rakennuttajien tulot ovat vähentyneet 9 kuukaudessa 6,7 prosenttia ja myynti 18 prosenttia. Venäjän teräksen tarve vähentyy tänä vuonna 14 prosenttia.

”Eikö edes jotain pientä voisi sallia?”

Rosenberg huomauttaa, ettei Venäjän tiedotusvälineissä tietenkään arvostella Vladimir Putinia tai maan hyökkäyssotaa Ukrainassa. Aina välillä kuitenkin julkaistaan arvostelua eri olosuhteita kohtaan, vaikka sekin on epäsuoraa.

– Tilanteessa, jossa lähes kaikki on kiellettyä, tulisi edes jotain pientä tulisi sallia, valitti Nezavisimaja Gazeta.

Lehden valituksen kirvoitti Moskovan kirjafestivaalit, jonka kirjailijoiden ja runoilijoiden kutsuista osa peruutettiin viime hetkellä, koska hallintoa tukevat aktivistit ja bloggarit syyttivät kutsuttujen olevan venäläis- ja sodanvastaisia.

Osoituksena epäisänmaallisuudesta pidettiin sitä, että nämä kirjailijat ja runoilijat olivat olleet hiljaa, eivätkä olleet nimenomaisesti ilmaisseet tukeaan hallinnolle ja sodalle. Vaikenemisen katsottiin olevan osoitus yhteistyöstä vihollisen kanssa.

– Kaverit, emme me työskentele vihollisen hyväksi. Vaikka unohtaisimmekin jotain. Vaikka joku loukkaantuisi siitä. Jokainen lausunto voi loukata jotakin. Mitä sitten? Tarkoittaa se, että kaikkien tulee nyt pysyä hiljaa?