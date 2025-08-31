Kremlin juoni paljastui: Vladimir Putinin tapaamiset olivatkin lavastettuja

Venäjän valtiollisessa mediassa esitetään säännöllisesti uutisjuttuja siitä, kuinka presidentti Vladimir Putin on tavannut kuvernöörejä, ministereitä ja virastojen johtajia Kremlissä sijaitsevassa toimistossaan. Tapaamisten tarkoitus on luoda venäläisille kuva, että presidentti hoitaa aktiivisesti asioita koko maassa ja pitää alemman tason virkamiehet kurissa.

Useat tällaiset tapaamiset ovat kuitenkin paljastuneet lavastetuiksi, kertoo RFE/RL. Väitetysti huhti-toukokuussa tapahtuneet tapaamiset on tiettävästi kuvattu kuukausia aikaisemmin.

RFE/RL:n tutkimusyksikkö Sistema on analysoinut väitetysti huhti- ja toukokuussa tapahtuneita tapaamisia. Videoissa näkyy taustalla kirjahylly, jossa olevien kirjojen järjestys viittaa siihen, että videot on oikeasti kuvattu ennen helmikuuta 2025.

Esimerkiksi kirjahyllyssä ollut Venäjän perustuslain nide sijaitsi helmikuuhun asti hyllyn oikealla puolella, jonka jälkeen se siirrettiin vasemmalle puolelle. Väitetysti keväällä kuvatuissa tapaamisissa nide on kuitenkin oikealla puolella.

Kevään tapaamisissa hyllyssä näkyy myös selällään oleva valkoinen kirja, joka kuitenkin poistettiin kirjahyllystä ennen helmikuuta 2025.

Kremlin media on julkaissut ainakin viisi videota tapaamisista, jotka ovat väitetysti tapahtuneet keväällä, mutta jotka on todennäköisesti lavastettu ja kuvattu ennen helmikuuta 2025.

Tapaus herättää kysymyksiä siitä, missä Putin todellisuudessa oli keväällä. Tapaus ei ole myöskään ainoa laatuaan.

Toimittajat ovat pitkään olleet tietoisia siitä, että Putinista kuvataan materiaalia varastoon. Tätä materiaalia voidaan käyttää myöhemmin, kun hän katoaa päiväkausiksi julkisuudesta. Sitä, mitä Venäjän presidentti tekee katoamistensa aikana, ei tiedetä.

Tänä vuonna Putin ei esimerkiksi esiintynyt julkisuudessa huhtikuun 2. ja 10. päivän välillä, jolloin tapaamisia väitetysti tapahtui. Kremlin väitteen mukaan Putin olisi tavannut tuolloin muun muassa Burjatian tasavallan päämiehen ja lentoyhtiö Aeroflotin toimitusjohtajan.

Yksi kuvatuista tapaamisista tapahtui Kremlin mukaan toukokuun 12. päivänä. Samana päivänä vietettiin myös olympiamitalisti Alina Kabajevan syntymäpäivää.

Kabajevaa on pidetty Putinin naisystävänä, ja heillä on mediaraporttien mukaan myös yhteisiä lapsia.

Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov kieltäytyi kommentoimasta Sisteman havaitsemia epäselvyyksiä.