Kremliltä voi loppua raskas sotakalusto puolessa vuodessa

Amerikkalaisen talouslehti Forbesin laskelman mukaan Venäjän hyökkäysarmeijan tappiot Ukrainassa ovat olleet keskimäärin 19 raskaan sotakaluston yksikköä päivässä tuhoutuneina, hylättyinä tai vastustajan sieppaamina.

Lauantai 3. helmikuuta 2024 oli Venäjän joukoille yksi pahimmista, kun kalustoa tuhoutui 54 yksikköä ja 16 vaurioitui. Avoimista lähteistä päivittäisiä kalustotappioita laskevan analyytikko Andrew Perpetuan mukaan kyseessä oli suurin hänen laskemansa määrä. Venäjän kalustotappioihin verrattuna Ukrainan tappiot olivat vähäiset: yhdeksän tuhoutunutta, hylättyä tai siepattua ajoneuvoa ja 21 vaurioitunutta.

Tappioiden vertailusuhdetta Venäjän osalta pahentaa se, että niistä 16 oli taistelupanssarivaunuja ja 29 taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvoja, kun taas Ukrainan tappiot olivat pääasiassa kuorma- ja siviiliajoneuvoja. Ukraina menetti vain kaksi panssarivaunua ja yhden miehistönkuljetusajoneuvon. Perpetuan sunnuntaina laskemat tappiot eivät välttämättä ole syntyneet lauantaina, mutta koska hän laskee niitä päivittäin, kyse on kuitenkin 24 tunnin aikana syntyneistä tappioista.

Kremlille tällaiset tappiomäärät eivät tietenkään ole hyväksyttäviä, etenkin kun uuden kaluston tuotanto on hidasta ja joukot käyttävät yhä laajemmin kylmän sodan aikaista kalustoa, jota kaivetaan varastoista ja kunnostetaan. Venäjän varastot eivät ole loppumattomia. Analyytikko ”High Marsed” tutkii satelliittikuvia näiden varastojen seuraamiseksi. Joulukuussa hän laski, että Kreml oli ottanut 1 081 BMP-rynnäkköpanssarivaunua yhteensä 4 811 vaunun varastoista, ja jäljelle jääneistä 3 730 vaunusta 765 eli noin joka viides on selvästi korjauskelvottomia.

Oryxin laskelmien mukaan Venäjän joukot menettivät vuosina 2022–2023 noin 80 jalkaväen taisteluajoneuvoa kuukaudessa. Jos sama tahti olisi jatkunut alkuvuonna ja uusien ajoneuvojen valmistus on pysynyt 30–40:ssä, Kremliltä loppuisivat taisteluajoneuvot parissa vuodessa, vuoden 2026 alkuun mennessä.

Alkuvuonna Venäjän tappioiden vauhti on kuitenkin kiihtynyt. Perpetuan laskelmiin perustuen taisteluajoneuvotappiot lähestyvät jo 400:aa kuukaudessa, mikä on viisi kertaa enemmän kuin edellisvuosina. Tappioiden kasvu on ilmeinen myös taistelupanssarivaunuissa ja miehistönkuljetusajoneuvoissa. Tällä vauhdilla Venäjällä ei ole jäljellä kahden vuoden ajoneuvoreserviä, vaan kalusto riittääkin ehkä vain puoli vuotta.

Here are the losses for yesterday. I completed compiling them. Its the most I’ve ever found in a day. 103 https://t.co/lZLivxUud6 pic.twitter.com/8Lwi7evznq

1/ Russia has removed 1081 BMPs from storage bases since 2021 and at least 765 of the remaining 3730 vehicles are visibly broken beyond repair (satelite imagery), but the real number is likely higher which I explain in this thread. All individual assesments are linked below pic.twitter.com/xofsD5lixr

— high_marsed (@HighMarsed) December 29, 2023