Kreml taipui – tämä selittää Wagner-johtajan uhkavaatimusta

Wagner-palkkasoturiryhmää komentava Jevgeni Prigozhin ilmoitti sunnuntaina saaneensa Venäjän puolustusministeriöltä asiakirjan, jossa luvataan toimittaa Wagnerille kaikki sen tarvitsemat ammukset ja asejärjestelmät.

Prigozhin oli aiemmin uhannut vetää joukkonsa Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutista 9. toukokuuta vietettävän voitonpäivän jälkeen. Oligarkki syytti vihaisella videolla puolustusministeri Sergei Shoigua ja yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovia ammushuollon katkaisemisesta. Tämän väitettiin johtaneen kestämättömiin tappioihin.

FPRI-ajatuspajan vanhempi tutkija Rob Lee arvioi Kremlin käytännössä taipuneen Wagner-johtajan uhkavaatimukseen. Kenraali Sergei Surovikin vastaa jatkossa siitä, ettei logistinen tilanne estä palkkasoturiryhmää jatkamasta hyökkäyksiään Bahmutissa. Arviolta kymmenen prosenttia kaupungin länsiosista on Ukrainan joukkojen hallussa.

Rob Lee uskoo Prigozhinin yrittäneen saada presidentti Vladimir Putinia puuttumaan tilanteeseen omasta puolestaan.

– Jos yksityiset viestintäkanavat eivät toimeet, niin julkisuus oli toinen vaihtoehto. Bahmutin jäljellä olevien osien valtaaminen on tuskin siihen kuluvien ammusten arvoista strategisessa mielessä, Lee tviittaa.

Asiantuntijat ovat toisaalta kehottaneet suhtautumaan varauksella kaikkiin Jevgeni Prigozhinin esittämiin väitteisiin, sillä hän pyrkii nostamaan omaa profiiliaan Venäjällä räväkän viestintänsä kautta. Ukrainan asevoimien mukaan Bahmutin alueella ei ole havaittu merkkejä Wagnerin vakavasta ammuspulasta. Ryhmän pikemminkin uskotaan olleen jo aiemmin ammustoimitusten prioriteettilistalla.

Tykistöammusten säännöstelyn uskotaan koskevan kaikkia Ukrainassa taistelevia venäläisyksiköitä, mikä voi viitata yleisiin ammustuotannon ongelmiin tai ammusten varastointiin ennen Ukrainan odotettua keväthyökkäystä.

Jos Wagnerin taistelijat saavat Bahmutin kokonaan haltuunsa, pyrkii Jevgeni Prigozhin todennäköisesti hyödyntämään saamaansa julkisuutta.

– Hän tulee ottamaan asiasta kunnian ja korostamaan, että Venäjän asevoimien yksiköt johtajineen eivät saaneet haltuunsa yhtään kaupunkia tai merkittävää tavoitetta talvihyökkäyksen aikana. Shoigu ja Gerasimov eivät ole varmasti kovin innoissaan tästä, Rob Lee arvioi aiemmin.

