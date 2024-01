Kreml siirtyy sotatalouteen – yritysten varoja otettu valtiolle

Venäjän valtio on ottanut viime vuoden alusta lähtien haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omistuksia, jotka olivat lopettaneet toimintansa maassa Ukrainan sodan myötä. Listalla olivat muun muassa Uniper, Danone, Carlsberg ja Fortum.

Huomiota on herättänyt se, että valtionsyyttäjä laajensi toimia heinä–elokuussa 2023. Tuolloin valtio otti haltuunsa eri aloilla toimivia suuria yrityksiä, joiden joukossa oli myös venäläisiä yhtiöitä.

Ekonomisti Andrei Jakovlev huomauttaa Russia Post -mediassa Kremlin syyttäneen toimijoita ”Venäjän federaation taloudellisen suvereniteetin” loukkaamisesta. Tämän väitettiin uhkaavan kansallista turvallisuutta. Jakovlev pitää hyvin todennäköisenä, etteivät tuomioistuimet uskalla haastaa Kremlin ja syyttäjän tahtotilaa nykyisessä ilmapiirissä.

Osa venäläisistä taloustoimijoista on ilmaissut huolensa tapausten johdosta. Valtionsyyttäjän toimia on vähätelty vetoamalla siihen, että noin kymmenen yrityksen varojen kansallistaminen ei ole järjestelmätason ongelma tai merkki siitä, että 1990-luvun yksityistämistä oltaisiin yhtäkkiä perumassa. Tähän viittasi myös presidentti Vladimir Putin, kun häneltä kysyttiin asiasta Vladivostokissa järjestetyssä talousfoorumissa.

Andrei Jakovlevin mukaan toiminta liittyy suoraan Kremlin tavoitteeseen siirtää maa entistä selvemmin sotatalouteen. Monet kohteena olevista yhtiöistä toimivat kemianteollisuudessa. Venäjän federaation tutkintakomiteasta kuultiin jo aiemmin lausuntoja, joissa vaadittiin kansantalouden pääsektorien kansallistamista ”taloudellisen turvallisuuden takaamiseksi sota-aikana”.

Ekonomisti uskoo vastaavien toimenpiteiden olevan hetkellisellä tauolla, mutta kiihtyvän jälleen presidentinvaalien jälkeen. Kremlin käsitys sotatalouteen siirtymisestä ei jätä tilaa yksityisille toimijoille.

– Kaikki strategiset pääpisteet ovat tässä mallissa valtion kontrollissa. Eri mieltä olevat ”putoavat ikkunoista” (kuten on jo tapahtunut monille yritysjohtajille viimeisten puolentoista vuoden aikana), Jakovlev toteaa.

Economist Andrei Yakovlev looks at what could be motivating the cases involving the seizing of assets of several Russian enterprises that has been launched by Russia’s Prosecutor General and discusses the prospects for a transition to mobilization economy.https://t.co/Qt8tWgqbqY

— Russia.Post (@RussiaPost_tw) January 9, 2024