Kreml rankaisi opettajaa, kertoi Butshan verilöylystä

Venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja on tuomittu Venäjällä poissaolevana seitsemäksi vuodeksi vankeuteen keskusteltuaan Ukrainan Butshan verilöylystä iltapäiväkerhossa, kertoo uutissivusto Belsat viitaten SOTA-sivustoon.

Natalia Taranushenko, 65, todettiin syylliseksi Venäjän armeijaa koskevien ”valeuutisten” levittämiseen.

Huhtikuussa 2022 Taranushenko kertoi kahdeksannen luokan oppilailleen Butshan tapahtumista ja kutsui niin sanotun ”erikoissotilasoperaation” aloittamista kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti painavan viestiketjun Butshan verilöylyn paljastumisen vuosipäivän aattona. Tapahtumat tulivat julki Ukrainan armeijan vapautettua kaupungin Venäjän miehityksestä 1. huhtikuuta 2022.

– Maailma näki siviilejä, jotka oli tapettu Butshan kaduille, he näkivät todisteita kidutuksesta ja pahoinpitelystä, Zelenskyi totesi.

Taranushenko joutui lähtemään Venäjältä.

