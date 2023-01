Kreml perustelee sotaa: Nämä ovat historiallisesti meidän alueitamme

Venäjän diktaattori Vladimir Putin osallistui tänään Pietarissa Leningradin saarron murtamisen 80-vuotisjuhlaan. Putin muun muassa perusteli puheessaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venäjän presidentti toisti Moskovan sotapropagandaa ja esitti perusteettomia väitteitä ukrainalaisista.

– Ukrainan tragedia alkoi vuonna 2014. Kaikki mitä me tänä päivänä teemme, mukaan lukien sotilaallinen erikoisoperaatio [Kremlin nimitys sodalle Ukrainassa], tehdään meidän kansamme suojelemiseksi. Nämä ovat historiallisesti meidän alueitamme, Putin totesi Venäjän median mukaan.

Venäjän johtaja väitti, ettei Venäjällä ole ollut muuta vaihtoehtoa Ukrainassa. Putin myös selitti, että nyt käynnissä olevan hyökkäyssodan tavoitteena on Itä-Ukrainassa vuodesta 2014 käydyn sodan lopettaminen.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan alkuvuodesta 2014, valtasi Krimin niemimaan ja aloitti sodan Donetskin ja Luhanskin alueista Itä-Ukrainassa.

Putin once again reiterates that Russia’s aim at this war is to occupy Ukrainian territories that Putin consider to be “historical lands”. https://t.co/fuKhxE9Z0h

— Anton Barbashin (@ABarbashin) January 18, 2023