Venäjä painostaa nyt Kurskissa – tässä Ukraina onnistui

Venäjän joukot ovat lisänneet viimeisen viikon aikana painetta Ukrainan hallitsemaa aluetta vastaan Kurskissa. Kremlin arvioidaan keskittäneen rintamalohkolle noin 50 000 sotilasta, jos mukaan lasketaan myös Pohjois-Korean lähettämä osasto.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges sanoo Ukrainan saavuttaneen joka tapauksessa kolme tavoitetta elokuun alussa tehdyllä yllätysiskulla Kurskiin.

– Ensinnäkin se loi todellisen dilemman Kremlille, johon piti löytää ratkaisu. Heidän piti etsiä tarvittavat joukot, koska tilannetta ei tietenkään voinut jättää ennalleen. Tämä olisi luonut sisäpoliittisia vaikeuksia, Ben Hodges sanoo ukrainalaisen United24-median haastattelussa.

Presidentti Vladimir Putinilla on ollut vaikeuksia selittää maan eliitille, miksi Ukraina on pystynyt miehittämään Luxemburgin kokoista aluetta Venäjällä jo yli kolmen kuukauden ajan.

Yllätyshyökkäys muutti lisäksi sotaa koskevaa narratiivia. Huomio oli aiemmin keskittynyt Donetskin alueen taisteluihin, joissa venäläisten hidas eteneminen vaikutti väistämättömältä. Kurskin tapahtumien myötä Kreml vaikuttikin jälleen haavoittuvalta.

Kolmas käänne oli Pohjois-Korean joukkojen ilmaantuminen Kurskin alueelle lokakuussa. Niiden uskotaan osallistuvan pian hyökkäysoperaatioihin.

– Tämä kertoo Venäjän haasteista. Heidän on pakko tuoda uusia joukkoja Pohjois-Koreasta, koska Kremlillä ei ole mitään haluja mobilisoida uusia sotilaita Moskovasta tai Pietarista, Hodges sanoo.

Kenraalin mukaan pohjoiskorealaisten joukkojen todellista taistelukykyä on vaikea arvioida ennalta.

– Heillä ei ole taistelukokemusta. Näemme mitä tapahtuu, kun he saavat vastaansa kokeneet ukrainalaissotilaat. Pohjoiskorealaiset eivät tunne maastoa eivätkä tiedä mitään alueesta, Ben Hodges toteaa.

– He voivat olla hyvässä kunnossa ja tehdä miljoona punnerrusta, mutta he eivät ole joutuneet Ukrainan tykistö- ja lennokki-iskujen kohteeksi. Eivätkä he ole taistelleet juoksuhaudoissa ukrainalaisia vastaan, Hodges jatkaa.