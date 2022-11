Kreml kehitti Liz Trussin puhelinuutisesta uuden tavan disinformaatioon

Britannian hallitusta on vaadittu aloittamaan kattava selvitys väitteistä, joiden mukaan silloisen pääministeri Liz Trussin matkapuhelin olisi hakkeroitu kesällä.

Mail on Sunday -lehti kertoo Trussin ja ulkomaisten poliitikkojen välisten viestien joutuneen ulkovaltojen käsiin. Tietovuoto paljastui kesällä konservatiivipuolueen puheenjohtajakisan aikana, mutta asiaa ei nostettu julkisuuteen. Hakkeroinnin taustalla on mediatietojen mukaan Venäjään kytköksissä olevat toimivat.

Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev arvioi Venäjän hyödyntäneen aihetta aktiivisesti oman propagandansa tukena. Uutista jakoi muun muassa salaliittoteorioista tunnettu saksalais-suomalainen liikemies Kim Dotcom, joka väitti tietojen paljastaneen Britannian osallisuuden Nord Stream -kaasuputkien vaurioittamiseen. Dotcomilla on Twitterissä lähes miljoona seuraajaa.

Venäjän puolustusministeriö väitti viime viikolla ilman todisteita Britannian laivaston asettaneen kaasuputkiin räjähteitä. Britannian hallitus kiisti jyrkästi syytöksen.

Kim Dotcom väitti Liz Trussin lähettäneen iPhone-puhelimellaan ”se on tehty”-viestin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenille minuutti Nord Streamin räjähdyksen jälkeen.

– Tämä ei ole tietenkään mahdollista, sillä hakkerointi selvisi [pääministeri Boris] Johnsonin aikana (eli heinäkuun alkuun mennessä), ja räjähdykset sattuivat vasta syyskuussa. Ja on älytön ajatus, että vain Kim Dotcom tietäisi asiasta. Mutta tämä ei ole mikään este Kremlille, Christo Grozev tviittaa.

Hän huomauttaa, että tiistaina pääuutinen Venäjällä on ollut se, kuinka maan ulkoministeriö ”haastaa Britanniaa vastaamaan Blinkenin ja Trussin keskusteluun Nord Streamista”. Näin uutisoi muun muassa venäläinen RBK-lehti.

Venäläismedian mukaan ”miljoonat ihmiset ympäri maailman” odottavat nyt vastausta siihen, ”mikä on anglosaksien rooli terroristihyökkäyksessä”.

2. All-round conspiracy boy @KimDotcom posts either a sarcastic or purposely misleading tweet saying Truss sent message to Blinken saying "it's done" a minute after Nord Stream pipeline blew up, and that's how Russia found out. pic.twitter.com/xZZe6uR3Fy

