Kranaatti suoraan panssarivaunun luukusta sisään – ammukset räjähtivät

Ukraine Weapons Tracker -tili on jakanut Twitterissä videon, joka näyttää ukrainalaisen lennokin pudottavan kranaatin suoraan venäläisen panssarivaunun luukusta sisään.

Kranaatti sytytti T-72B3 -panssarivaunun sisällä olevat ammukset ja tuhosi vaunun käyttökelvottomaksi.

Myös toinen kranaatti pudotettiin videolla rekan kanssa kolaroinutta T-73B3 -panssarivaunua kohti. Se ei kuitenkaan mennyt luukusta sisään ja täten tuhonnut vaunua.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin kuluttajatason lennokkien yleistyneestä käytöstä sodassa. Niitä on käytetty pääasiallisesti tykistötulen ohjaamiseen, sillä lennokeilla on helppo havaita piilossa olevia kohteita.

Ukrainalaisten kokemuksen perusteella puolustusasema voidaan tuhota yhdeksällä tykistöammuksella, jos tulta voidaan ohjata lennokin havainnoilla. Sama olisi vaatinut aiemmin 60–90 ammusta.

#Ukraine: A 3-pointer from a Ukrainian drone dropping an adapted M430A1 HEDP 40x53mm grenade right into the hatch of a T-72B3 obr. 2016 tank causing a deadly ammo cookoff.

Another T-73B3, which had collided with a truck, was hit too but wasn't damaged due to reactive armor. pic.twitter.com/qwx9NGz8yW

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 17, 2022