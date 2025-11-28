Verkkouutiset

Dassault Mirage 2000 -hävittäjän ohjus osuu kohteeseensa. / mil.gov.ua

”Kovia lukemia” – Mirage-hävittäjät ovat tuhonneet lähes kaikki kohteensa

Ukrainan tueksi toimitettuja hävittäjiä käytetään Venäjän massiivisten ilmahyökkäysten torjunnassa.
Ranskan Ukrainalle toimittamat Mirage 2000-5F-hävittäjät ovat olleet hyödyllinen apu yhä massiivisemmiksi käyvien ilmahyökkäysten torjumisessa.

Venäjä laukaisee Ukrainaa vastaan satoja Geran-räjähdedrooneja sekä ballistisia ja risteilyohjuksia. Ranskalaiskoneiden kerrotaan torjuneen lennokkeja ja ohjuksia 98-prosenttisella tehokkuudella. Yksi Mirage-koneista on tuhonnut tähän mennessä ainakin kaksitoista Kh-101-risteilyohjusta.

Lentäjät ilmaisevat Ukrainan asevoimien haastattelussa toiveen siitä, että koneisiin toimitettaisiin lisää pitkän kantaman aseistusta. Eräs heistä sanoo lentäneensä aiemmin Su-27-hävittäjää.

– Nyt puikoissa on Mirage 2000, ja vaikutelmani tästä koneesta ovat erittäin myönteisiä, lentäjä sanoo.

Venäjä pyrkii etsimään lentokoneiden sijoituspaikkoja ja iskemään niitä vastaan ohjuksilla tai pitkän kantaman drooneilla. Hävittäjiä siirretään jatkuvasti uusiin lentotukikohtiin.

Ukrainalainen mekaanikko kertoo tapauksesta, jossa tukikohtaa hiljattain moukaroitiin, mutta kalusto saatiin evakuoitua ajoissa ilman tappioita.

Puolen vuoden koulutusjakso toteutettiin Ranskassa paikallisten lentäjien avustuksella. Tuolloin käytössä oli kaksipaikkainen Mirage 2000B, minkä jälkeen siirryttiin yksipaikkaisiin hävittäjiin.

Siiven alle sijoitettavien Magic-2-ohjusten kerrotaan suoriutuneen erityisen hyvin. Ne ovat tuhonneet käytännössä sata prosenttia kohteistaan.

– Vihollisen droonit ja ohjukset on tuhottu tällä koneella 98-prosenttisesti. Nämä ovat kovia lukemia, lentäjä sanoo.

