– Hallituksen on löydettävä ja asetettava vastuuseen ne, jotka työskentelevät hyökkääjävallan hyväksi ja tarjoavat tiedustelutietoa viholliselle. On mahdotonta salata totuutta, joten ennemmin tai myöhemmin kaikki petturit paljastuvat, sanoo kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksiy Danilov Ukrinformin mukaan.

Hän kommentoi kysymystä maanpettureista, jotka ovat vastuussa Venäjän vallasta Hersonin alueella.

– Nykyaikaisilla keinoilla on mahdotonta salata totuutta. Kukaan ei voi salata sitä. Kaikki, jotka osallistuivat tähän häpeälliseen tekoon, jotka tekivät tämän kaiken, paljastetaan varmasti – se on vain ajan kysymys, Danilov painotti.

Kommentoidessaan aihetta yhteiskunnan puhdistamisesta yhteistyökumppaneista ja pettureista Danilov totesi, että riippumatta siitä, missä toimistoissa ”myyrät” ovat, heidät on tunnistettava.

– Jos saisin tilaisuuden tarkastaa kaikkien maamme kansalaisten osallistumisen yhteistyöhön Venäjän kanssa, tekisin sen ehdottomasti, koska tämä on erittäin vaarallinen tilanne. Eikä sillä ole väliä, missä nuo myyrät ovat nykyään. Heidät täytyy löytää ja ”myrkyttää” nämä rotat, hän sanoi.

– Meidän on varmistettava, että yksikään niistä ei jää alueellemme. Tämä on kansallisen turvallisuutemme asia. Ja heidän läsnäolonsa kaikissa virastoissa on erittäin, hyvin vaarallista. Miksi? Koska Venäjä ei luovu toivostaan saavuttaa päätavoitteensa – tuhota meidät valtiona, Danilov jatkoi.