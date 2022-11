Kova ennuste Suomelle: Kasvu pysähtyy, julkista taloutta vakautettava huomattavasti

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF arvioi, että Suomen talouskasvu pysähtyy ensi vuonna Venäjän Ukrainassa aloittamaan sotaan liittyvien huomattavien riskien vallitessa.

Valuuttarahaston tänään julkaiseman lausunnon mukaan sota on myös lisännyt julkisten menojen nousupaineita, mikä johtuu tarpeesta vahvistaa turvallisuutta ja osaksi suojata kotitalouksia elinkustannusten nousulta. Ensi vuonna Suomen finanssipolitiikka on lievästi elvyttävää, mikä lisää inflaatiopaineita. IMF:n mukaan keskipitkällä aikavälillä julkisen talouden näkymien heikkeneminen vie julkisen velan kasvuun ja riskialttiimmalle uralle.

Elvyttävien finanssipolitiikan toimien purkaminen ensi vuonna auttaisi lausunnon mukaan taltuttamaan orastavia inflaatiopaineita.

Suomen julkista taloutta on keskipitkällä aikavälillä vakautettava huomattavasti, jotta velkasuhde saadaan kääntymään laskuun ja luodaan tilaa ikäsidonnaisille menoille.

– Vakauttamisen tulisi olla asteittaista, mutta sen tulisi perustua tarkoin määriteltyyn ja selkeästi viestittyyn keskipitkän aikavälin suunnitelmaan, joka pohjautuu kattavissa meno- ja verokartoituksissa määriteltyihin toimiin, IMF katsoo.

Valuuttarahasto katsoo, että Suomen on edelleen ensisijaisen tärkeää jatkaa rakenteellisia uudistuksia pitkän aikavälin kasvun vahvistamiseksi. Tällaisia uudistuksia ovat muun muassa työehtosopimusneuvottelujärjestelmän muutokset, jotka edesauttaisivat sopeutumista sokkeihin.

Suomen pankkijärjestelmä on yleisesti ottaen kestävä, sillä se on hyvin pääomitettu ja sen toiminta on kannattavaa. Pankkijärjestelmä on kuitenkin suuri ja pankit keskenään kytkeytyneitä sekä erittäin riippuvaisia lyhytaikaisesta tukkurahoituksesta.

Pankkijärjestelmä on IMF:n mukaan myös altis muista Pohjoismaista ja kotitalouksien korkeasta velkaantuneisuudesta aiheutuville riskeille. Näistä syistä on vahvistettava likviditeettipuskureita edelleen, laajennettava makrovakausvälineistöä ja olosuhteiden salliessa tiukennettava pääomavaatimuksia.