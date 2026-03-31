Kouvolan drooneista uutta tietoa – poliisi antoi varoituksen

Viranomaisten tutkinta sunnuntaina Kaakkois-Suomeen pudonneista miehittämättömistä ilma-aluksista jatkuu. Tutkinta keskittyy alusten reitteihin ja siihen, miten ne päätyivät Suomen alueelle.
Droonit olivat ukrainalaisia. Ukraina on pyytänyt anteeksi lennokkien päätymistä Suomeen. Ukraina arvelee, että lennokit päätyivät Suomen ilmatilaan Venäjän häirinnän takia.
Etelä-Karjalan Luumäellä pudonneesta lennokista on paikkatutkinnassa löytynyt osia maastosta ja jään päältä. Löydöksille tehdään teknistä tutkintaa, mutta vesistön pohjasta ei ole toistaiseksi löydetty mitään. Tutkinta alueella jatkuu.
Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat perustaneet yhteisen tutkintaryhmän tapauksen selvittämiseksi. Rajavartiolaitos tutkii kokonaisuutta alueloukkauksena, ja tutkinnan arvioidaan kestävän viikkoja.
Kouvolan Savistossa tutkintatoimet saatiin päätökseen maanantaina iltapäivällä, ja alueen eristys purettiin noin kello 15.30. Myös Luumäellä liikkumisrajoitukset ajoneuvoilta poistettiin illalla. Alueilla voi nyt liikkua normaalisti.
Poliisi varoittaa kansalaisia koskemasta mahdollisiin lennokkien jäänteisiin.
– Mahdollisia osia ei saa lähestyä eikä niihin saa koskea. Havainnoista tulee ilmoittaa hätänumeroon 112, viranomaiset muistuttavat tiedotteessa.
Myös Parikkalan Pyhäjärveltä tiistaina löytynyt miehittämätön ilma-alus on viranomaisten tarkastelussa. Keskusrikospoliisi tukee paikalla olevaa viranomaistoimintaa ja arvioi erikseen, onko asiassa syytä aloittaa esitutkinta.