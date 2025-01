Kouluttaja IL:lle: Hoitajaopiskelijoiden kielitaidottomuus aiheuttaa vakavia vaaratilanteita

Iltalehti haastatteli hoitajaa, joka ohjaa palvelutalossa vieraskielisiä hoitajaopiskelijoita. Ohjaaja esiintyy jutussa nimettömänä, mutta hänen henkilöllisyytensä on lehden tiedossa.

Ohjaaja kertoo, että hänen on tarkoitus ohjata ulkomailta saapuneita hoitajaopiskelijoita. Ohjaus on tarkoitus toteuttaa suomeksi, mutta opiskelijoiden puutteellisesta kielitaidosta huolimatta se on usein mahdotonta. Englannin kielestäkään ei ole usein apua.

Myös suomenkielisten hoitajien englannin kielen osaamisessa voi olla puutteita, joten mitään yhteistä kieltä ei välttämättä ole. Hoitajan käsityksen mukaan opiskelijoille on tehty kielitaitotesti, mutta siinä ei ole testattu englantia.

– Se on ilmennyt vasta täällä Suomen päässä, että osa ei puhu englantiakaan yhtään. Se suomen kielen taitokin oli, että he osasivat sanoa vain ”hei” suomeksi.

Vaaratilanteita on ohjaajan mukaan syntynyt esimerkiksi lääkelaskujen kanssa.

– On kerrottu suomeksi ja englanniksi, mitä ei saa tehdä. Kun opiskelija ei ole ymmärtänyt, niin sitten hän on esimerkiksi annostellut omatoimisesti ihon alle sellaista lääkettä, jonka väärä annos voi johtaa pahimmassa tapauksessa potilaan kuolemaankin, hän sanoo Iltalehdelle.

– Kielitaidottomuus voi olla vaaraksi myös silloin, kun vanhus menee kertomaan hoitajalle huolestuttavasta oireesta. Jos opiskelija ei ymmärrä kertoa asiasta eteenpäin, niin tärkeä oire saattaa jäädä huomaamatta.