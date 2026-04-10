Koulussa uhkatilanne, yksi otettu kiinni

Jyväskylän normaalikoulussa sattui perjantaina uhkatilanne, jonka seurauksena yksi henkilö otettiin kiinni. Sisä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan koulussa oli tavattu uhkaavasti käyttäytyvä henkilö, jolla oli hallussaan ampuma-ase. Ilmoituksen mukaan koulun alueella oli kuultu myös laukauksia muistuttavia ääniä. Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta kello 11.55.

Poliisi saapui koululle selvittämään tilannetta. Tehtävälle osallistui useita poliisipartioita. Poliisin mukaan henkilö oli ehtinyt poistua paikalta, mutta hänet otettiin nopeasti kiinni.

Epäilty on poliisin mukaan täysi-ikäinen mies. Hän on koulun entinen oppilas. Hänen hallustaan löytyi kaasukäyttöinen teräskuula-ase, joka on nyt poliisin hallussa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Keskisuomalaisen mukaan koulun käytävillä kuului tilanteen aikaan nauhoite, jossa oppilaita ja henkilökuntaa pyydettiin pysymään luokkatiloissa tai siirtymään lukittuun tilaan odottamaan lisää ohjeita. Äänitteellä todettiin, että tilanne ei ole harjoitus. Poliisi kiittää tiedotteessaan koulun henkilökuntaa oikeaoppisesta toiminnasta.

Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan epäilty olisi ampunut kohti koulurakennuksen ikkunoita. Poliisi ei ole vahvistanut tietoja. Viranomainen kuitenkin toteaa, että tämänhetkisten tietojen mukaan epäilty tekijä on liikkunut koulun ulkopuolella, eikä hän ole käynyt koulussa sisällä tapahtumien aikaan.

Tilanne koululla oli nopeasti ohi ja poliisit olivat poistuneet paikalta kello 13.55 mennessä. Koulupäivä jatkui perjantaina normaalisti ja alueella oli iltapäivällä turvallista liikkua.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus vaaran aiheuttamisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä. Viranomainen ei aio tiedottaa asiasta enempää.

Artikkelia laajennettu poliisin jatkotiedotteen tiedoilla 10.4.2026 kello 15.16.