Koulupoliisi huolissaan IP:ssa – ”Viestii asennemuutoksesta”

Lounais-Suomen poliisilaitoksen koulupoliisi Daniel Kalejaiye kertoo Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa olevansa huolissaan nuorten rikollisuudesta ja rikoksiin yllyttämisestä. Sosiaalisessa mediassa suureen suosioon valistustyöstään noussut Kalejaiye korostaa useimpien nuorten olevan lainkuuliaisia kansalaisia, mutta varoittaa etenkin sosiaalisen median vaaroista ja huumeidenkäytön romantisoinnista.

Siinä missä nuoret aikaisemmin tiedustelivat jonkin tietyn asian mahdollista lainmukaisuutta, kysytään nykyään myös kyseisen rikoksen rangaistusta.

– Se viestii mielestäni asennemuutoksesta, nuoret ikään kuin mittaavat, miten kovan rangaistuksen he kestäisivät, jos tekevät jonkun tietyn rikoksen, Kalejaiye sanoo lehdelle.

Kalejaiye muistuttaa vanhempien olevan vastuussa lapsistaan myös netissä. Lapsen opastamista netin ja sosiaalisen median käytössä hän vertaa ”turvallisen koulureitin opettelemiseen”. Useisiin suosittuihin some-alustoihin liittyy huolestuttavia trendejä, konstaapeli kertoo. Snapchatissa nuoret lisäävät kavereiksi vieraita ihmisiä, ja Whatsapissa nuoria lisätään valtaviin ryhmiin, joissa jaetaan esimerkiksi lapsipornoa.