Kotitalouksien ostovoima vahvistuu, rakentaminen elpyy

Valtiovarainministeriö arvioi tuoreessa talouskatsauksessaan Suomen talouden kasvavan ulkoisista riskeistä huolimatta. Globaalin kauppasodan kiristyminen ja siihen liittyvä epävarmuus uhkaavat hidastaa kasvutahtia merkittävästi.

Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku ovat sen sijaan kohentaneet suomalaisten kotitalouksien ostovoimaa. Tämä on vaikuttanut myös vientimarkkinoihin.

Ministeriön mukaan rakentamisen elpyminen sekä energiasiirtymään ja puolustukseen liittyvät hankkeet lisäävät investointeja reippaasti lähivuosina. Ennusteen perusurassa oletuksena on, että Euroopan unioniin kohdistuvat tullit jäävät lyhytaikaisiksi.

Reaalitalouden ennusteessa ei ole otettu huomioon huhtikuussa pidetyn pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kehysriihen päätöksiä.

Ennusteeseen on tehty kolme skenaariota, koska Yhdysvaltain ilmoittamat tullit vaihtelivat lähes päivittäin. Perusuralla talous kasvaisi 1,3 prosenttia tänä vuonna, 1,6 prosenttia ensi vuonna ja seuraavana vuonna 1,5 prosenttia.

Mallilaskelmien mukaan Yhdysvaltain huhtikuun alussa ilmoittamien tullien, muiden maiden vastatullien ja epävarmuuden vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen olisi vähintään -0,5 prosenttia ja enintään -1,5 prosenttia lyhyellä aikavälillä. Suomen kasvu jäisi vähäisemmäksi, jos kauppasota kiihtyisi tai lähivuosina nähtäisiin globaali taantuma.

Finanssineuvos Janne Huovarin mukaan investointien näkymät ovat Suomessa melko hyvät. Rakentamisen pohja on saavutettu, ja ala on toipumassa. Työllisyyden käännettä joudutaan tosin edelleen odottamaan, vaikka maahanmuutto on lisännyt työikäistä väestöä.

– Jos talouskasvu piristyy, se kääntää työllisyyden kasvuun tänä vuonna, Huovari sanoi tiedotustilaisuudessa.