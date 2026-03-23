”Kotihoidon tuki pitää lakkauttaa” – Ruotsin malli halutaan Suomeen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo Suomen tarvitsevan lisää kansainvälisiä osaajia, jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Huippuosaajien ohella tarvittaisiin osaavia perustason ammattilaisia.

EK:n tavoitteena on vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain.

– Väestökehitys ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti, koska syntyvyys on laskussa. Yrityksissä on suurta huolta, miten osaavaa työvoimaa on saatavilla, kun nousukausi alkaa. Työhön johtavan maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ovat yksi ensi vaalikauden tärkeimmistä toimista, EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa tiedotteessa.

EK vaatii muiden toimien ohella kotihoidon tuen lakkauttamista, sillä maahanmuuttajanaisten arvioidaan olevan liian usein kotona.

– Siksi Ruotsin tapaan työllistymisen kannustamiseksi ja lasten saamiseksi varhaiskasvatuksen piiriin on lakkautettava kotihoidon tuki kokonaisuudessaan. Samalla tarvittaessa edelleen kiristetään opiskelijoiden perheenyhdistämisen edellytyksiä, Elinkeinoelämän keskusliitto toteaa.

Maahanmuuttovirastolle halutaan antaa mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu työnantajalle, joka tahallaan antaa viranomaiselle virheellisiä tietoja ulkomaalaisen työnteon ehdoista. Myös viranomaisten resursseja väärinkäytösten torjuntaan ja tutkintaan pitäisi lisätä.

Ilkka Oksalan mukaan Suomi tarvitsee radikaaleja maahanmuuttotoimia.

– Meidän pitää varmistaa, ettei orastava talouskasvu hyydy työvoimapulaan. Samalla meidän on myönnettävä, että huonosti hoidettu kotoutuminen voi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, jopa rikollisuutta ja jengiytymistä. Päiväkodeissa lasten suomen kieli kehittyy ja esiopetus helpottaa myöhempää oppimista sekä osallisuutta. Ja siksi kotihoidon tuki on lopettava kokonaan, Oksala painottaa.

EK lisäksi luopuisi saatavuusharkinnasta, koska se lisää hallinnollista työtä ja viivästyttää työnteon aloittamista. Järjestön mukaan kaikkien työtehtävien, joista maksetaan vähintään 1 600 euroa kuukaudessa, pitäisi muodostaa oikeus tulla Suomeen töihin.

Suomeen halutaan lisäksi uudenlainen työnhakuviisumi.

– Luodaan työnhakuviisumi, joka mahdollistaa työnhaun ja työnteon aloittamisen, kun työpaikka löytyy. Työhakuviisumia varten luodaan pisteytysjärjestelmä, jolla varmistetaan nopea, laadukas ja joustava työllistyminen Suomeen, EK ehdottaa.