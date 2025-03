”Koska EU ymmärtää, että on surkeaa olla heikko” – JD Vancen lausunnosta tiukka kuitti

Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance matkustaa yllättäen Grönlantiin, jossa hänen puolisonsa Usha Vance on jo vierailulla. Usha Vancen on kerrottu seuraavan Grönlannissa muun muassa koiravaljakkokilpailua.

Jo varapresidentin puolison sekä seurueen matkaa Grönlantiin on paheksuttu, koska sitä edelsi JD Vancen tyly kommentti amerikkalaiskanava Foxilla viime sunnuntaina, jossa hän kutsui ”Tanskaa huonoksi liittolaiseksi”, kun se ei ole lämmennyt presidentti Donald Trumpin aikeelle ottaa maalle kuuluva itsehallinnollinen Grönlanti haltuunsa.

Moni huomautti tuolloin, että itse asiassa Tanska oli yksi parhaista Yhdysvaltojen liittolaisista Afganistanin sodassa ja suhteessa väestömäärään moni tanskalainen sotilas uhrasi siellä henkensä.

Nyt Vance on julkaissut lausunnon Grönlannista, jonka voi tulkita suoraksi kuittailuksi Tanskalle ja Grönlannille, jossa Usha Vancen ja etenkään Valkoisen talon ilmoittamaa kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Mike Waltzin vierailua ei ole katsottu hyvällä.

– Ushan matkaan Grönlantiin liittyi niin paljon innostusta, että päätin etten halua hänen pitävän tuota kaikkea hauskaa yksin, vaan menen hänen seurakseen, Vance sanoi videollaan X:ssä.

Vance kertoi perjantaina alkavalla matkallaan muun muassa tarkistavansa mitä Grönlannin ”turvallisuustilanteelle kuuluu”, sillä moni maa on Vancen mukaan uhannut käyttää Grönlannin alueita tai sitä ympäröiviä vesiä ”Yhdysvaltojen ja Kanadan” sekä tietysti myös Grönlannin kansan uhkaamiseen.

– Voin sanoa presidentti Trumpin puolesta, me haluamme elvyttää Grönlannin kansan turvallisuuden, koska uskomme, että se on koko maailman turvallisuuden takaamisessa tärkeää.

– Valitettavasti sekä Tanskan että Yhdysvaltojen johtajat ovat sivuuttaneet Grönlannin liian pitkään, Vance jatkoi.

Puolustusasiantuntija ja Oslon yliopiston ydinasetutkija Fabian Hoffmann kysyy X-alustalla, koska Eurooppa herää tilanteeseen.

– Milloin Eurooppa ja erityisesti EU katsovat viestejä kuten tämä, ja ymmärtävät, että on syvältä olla heikko, Hoffmann ihmettelee.

– Ei vain materiaalisesti vaan sen suhteen, miltä näytämme ja miten toimimme kansainvälisesti, Hoffmann sanoo.

When is Europe and especially the EU going to look at messages like this one and realize that it sucks to be weak.

Not just materially but also in terms of how we come across and behave ourselves internationally. https://t.co/p1toKFhSL1

— Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) March 25, 2025