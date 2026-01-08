Kortiton rattijuoppo jäi kiinni kahdesti saman päivän aikana

Päihtynyt ja ajokortiton kuljettaja jäi kiinni kahdesti saman päivän aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Poliisipartio oli suorittamassa liikenteenohjausta Porissa Raumantiellä Mäntyluodontien rampin risteyksessä keskiviikkona aamulla. Paikalle ajoi henkilöauto, jota kuljetti kortiton mies. Kuljettajalle tehtiin huumepikatesti, joka oli poliisin mukaan positiivinen huumausaineille. Mies kuljetettiin verikokeisiin humalatilan selvittämiseksi.

Tapahtumat saivat jatkoa muutamaa tuntia myöhemmin, kun poliisi havaitsi saman henkilöauton Porin Mikkolassa Itäkeskuksenkaarella. Ratin takana oli sama kortiton mies, jolle tehty huumepikatesti antoi jälleen positiivisen tuloksen huumausaineille. Mies vietiin verikokeisiin ja tämän jälkeen hänet otettiin kiinni.

Poliisi epäilee miehen syyllistyneen molemmilla kerroilla rattijuopumukseen, huumausaineen käyttörikokseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.