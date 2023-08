Kortiton kuljettaja kaahasi 156 km/h, nopeusrajoitus 80 km/h

Ajo-oikeudeton nuori kuljettaja kaahasi 156 kilometrin tuntinopeutta 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein sosiaalisen median X-palvelussa.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut tallenteen poliisin ajokamerasta, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa. Videolta on havaittavissa, kuinka Tuusulanväylän vieressä ollut poliisipartio havaitsee törkeää ylinopeutta ajaneen kuljettajan ja lähtee seuraamaan tätä.

Videon perusteella tilanne sattui viime perjantai-iltana yhdentoista jälkeen. Pastersteinin mukaan taustalla oli nuorten viikonlopunvietto.

– Nuorten piti päästä viikonloppuna liikkeelle. Vain yksi oli selvinpäin, mutta…, Pasterstein kommentoi.

Poliisin mukaan ajo-oikeudetonta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.