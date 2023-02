Kortiton kuljettaja ajoi mopoautolla moottoritiellä

Henkilö ajoi moottoritiellä mopoautolla ilman vaadittavaa ajo-oikeudetta. Rangaistukseksi hän sai 24 päiväsakkoa.

Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein.

– Korttia ei voitu laittaa hyllylle, koska ajo-oikeutta ei ollut, Pasterstein tviittaa.

Mopoauton kuljettamiseen vaaditaan ajokortti. Ajo-oikeuden saa suorittamalla mopoauton ajokortin tai esimerkiksi henkilökortin ajokortin. Mopon ajokortin suorittaminen ei anna nykyään ajo-oikeutta mopoauton ajamiseen.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut tallenteen poliisin ajokamerasta. Videolla on nähtävillä, kuinka mopoauto kulkee moottoritiellä muun liikenteen seassa. Tallenne on katsottavissa artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Poliisi muistuttaa, että mopoautolla ei ole asiaa moottoritielle.

– Onneksi ei tapahtunut onnettomuutta, Pasterstein tviittaa.