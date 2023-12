Koronan jälkeen suomalaiset olivat varakkaampia kuin koskaan – sitten alkoi luisu

Suomalaisten varallisuuden luisu on jatkunut pian kaksi vuotta, paljastaa LähiTapiolan juuri päivitetty varallisuusindeksi. Ekonomisti Hannu Nummiaron laatima indeksi kuvaa suomalaisten asuntojen, talletusten, rahastojen ja pörssiosakkeiden arvonkehitystä vuodesta 2016.

Indeksin mukaan kotitalouksien varallisuus saavutti tuottohuippunsa vuoden 2021 lopulla, jolloin eri omaisuuserien arvo oli kasvanut yhteensä keskimäärin 18 600 euroa vuodesta 2016. Sen jälkeen luisu on ollut jyrkkää. Varallisuusindeksin uusin päivitys paljastaa, että yli puolet vuoden 2016 jälkeen saavutetusta arvonnoususta on pyyhkiytynyt pois.

– Kotitalouksien varallisuuden tuotto nousi koronapohjilta seitsemän peräkkäistä neljännestä, minkä jälkeen suomalaiset olivat rikkaampia kuin koskaan. Lihavia aikoja on seurannut seitsemän laihaa neljännestä, joiden jäljiltä varallisuuden tuotto on enää 6 200 euroa per kotitalous plussalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvasta neljänneksestä olisi tulossa kahdeksas laiha, sillä asuntohintojen lasku näkyy indeksissä pienellä viiveellä, Nummiaro sanoo.

Rahan arvo säilynyt vain osakkeissa, rahastoissa ja talletuksissa

Koko maan tasolla suurin pudotus tapahtui suomalaisten omistamissa osakkeissa, joiden arvo laski 2,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Nummiaro muistuttaa, että rahoitusvarat eli osakkeet, rahastot ja talletukset ovat tästä huolimatta indeksin omaisuuseristä ainoa, jossa rahan ostovoima on säilynyt.

– Rahoitusvarallisuus on pitänyt reaaliarvonsa seitsemän vuoden tarkastelussa, eli osakkeiden ja rahastojen tuotto on vastannut hintojen nousua. Sen sijaan asuntojen hinnat ovat pakkasella koko maassa – myös nimellisesti.

Alueellisesti kalleimman laskun kuittasivat omakotitaloasujat

Etelä-Suomessa, jossa omakotitalojen arvo laski 3,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla pudotus oli sitäkin suurempi, peräti 4,1 prosenttia. Asuntovarallisuudessa ero pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä kaventui.

– Euroissa mitattuna pääkaupunkiseudun asuntojen arvo on sulanut vielä prosenttimääräistä tarkastelua selvemmin, koska asunnot ovat keskimäärin kalliimpia kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudun asuntojen ylituotto suhteessa muuhun Suomeen on kääntynyt laskuun, eli varallisuuseroa pienentäväksi, ensimmäistä kertaa tämän indeksin aikana.

Suomen sisäiset erot ovat silti suuret. Vuositason vertailussa kotitalouksien varallisuus on supistunut eniten Itä-Suomessa, jossa asunto- ja rahoitusvarallisuuden arvo on laskenut yhteensä 8,2 prosenttia. Kärkipäätä pitää Pohjois-Suomi, jossa varallisuuden tuotto on vain 1,9 prosenttia pakkasella vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen mukaan yli 60 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Laskevat korot lupaavat helpotusta asuntomarkkinoille ja asiantuntijat odottavat, että asuntojen hintaluisu tyssää ensi vuonna. Samalla myös kotitalouksien varallisuus kääntyisi uuteen nousuun.

– Asuntohinnat ovat löytämässä alleen kovaa maata, josta taas ponnistaa ylöspäin. Toistaiseksi hinnat ovat vielä jatkaneet laskua, mutta kauppamäärissä ja myyntiajoissa on vakautumisen merkkejä. Uusia asuntoja on valmistunut ennätysmäärä, mikä toistaiseksi pitää hintatasoa edullisena. Kun rakentaminen hiipuu, tarjontakin voi parissa vuodessa heittää häränpyllyä, Nummiaro pohtii.