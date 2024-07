Korkojen lasku ei ehtinyt piristää kesäkuun asuntokauppaa

Suomen asuntomarkkinoiden kauppamäärät ovat olleet matalalla siitä lähtien, kun markkinakorot lähtivät nousuun syksyllä 2022. OP Koti kertoo välittäneensä kesäkuussa yhteensä 814 asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa. Lukumäärä on seitsemän prosenttia matalampi kuin vuosi sitten.

Vaikka asuntokaupan kannalta merkittävässä roolissa olevat euribor-korot kääntyivät laskuun, ei se ehtinyt tuomaan nostetta kesäkuun aikana solmittuihin kauppoihin.

– Kyllä muutos asuntomarkkinoiden aktiivisuudessa on ollut hurja. Huippuvuonna 2021 meillä oli kesäkuun jälkeen kasassa yli 6 500 kauppaa, ja tänä vuonna vastaava lukema on vähän yli 4 000 kauppaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon kauppamäärät ovat matalat niin meillä kuin koko asuntomarkkinassa, ja vallitseva tilanne on nyt hyvin sitkeässä, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara sanoo tiedotteessa.

Positiivisia merkkejä on kuitenkin ilmassa. Asuntojen hintojen lasku vaikuttaisi loppuneen, ja Tilastokeskuksen raportoiman kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan asuntojen ostoaikeet ovat kääntyneet nousuun.

– Asuntokauppojen lukumäärissä kesäkuun alussa tapahtunut EKP:n koronlasku ei vielä näkynyt, sillä sitä osattiin odottaa ja se oli jo euriboreissa huomioitu. Seuraava korkopäätös luo tunteen korkojen laskusta myös pidemmälle tulevaisuuteen, ja sen merkitys tulee olemaan suuri, Palovaara toteaa.

– Asuntojen myyjien keskuudessa on aktivoitumista jo näkyvissä. Uusien myyntitoimeksiantojen määrä on meillä OP Kodissa ollut toukokuun loppupuolelta lähtien noin 15 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten, ja nyt jos myös asunnon ostajat lähtevät liikkeelle, ovat näkymät loppuvuoteen luottavaiset, Palovaara jatkaa.