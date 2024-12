Korkeita tappioita ja kaaosta – venäläiset valittavat Pohjois-Korean sotilaista

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin arvioidaan lähettäneen Kremlin tueksi noin 10 000 sotilasta sekä runsaasti tykistöammuksia ja muuta sotakalustoa.

Pohjoiskorealaiset sotilaat on sijoitettu Kurskin alueelle, josta ne yhdessä Venäjän joukkojen kanssa yrittävät työntää pois elokuun alussa yllätyshyökkäyksen tehneet ukrainalaisyksiköt.

Ukrainan asevoimien mukaan pohjoiskorealaiset ovat olleet mukana etulinjan taisteluissa. Ukrainan 95. maahanlaskuprikaatin lennokkiyksikkö on julkaissut videon, jossa näytetään videolinkin kautta ohjattavien FPV-räjähdedroonien iskuja Pohjois-Korean sotilaita vastaan. Videolla näkyy, kuinka droonit jahtaavat yksittäisiä sotilaita Kurskin alueen lumisilla pelloilla.

Kim Jong-unin lähettämän osaston kerrotaan ajautuneen odottamattomiin ongelmiin. Tappiot ovat olleet korkeita, eikä viestintä alueelle sijoitettujen venäläisjoukkojen kanssa ole sujunut toivotulla tavalla.

Sotaa seuraavan ISW-ajatuspajan mukaan Venäjän ja Pohjois-Korean yksiköiden välinen koordinaatio on ollut heikkoa, mikä on häirinnyt operaatiota ukrainalaisia vastaan. Alueelle sijoitettujen venäläissotilaiden väitetään valittaneen useaan otteeseen pohjoiskorealaisten toiminnasta.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n kaappaaman viestiliikenteen perusteella kahdeksan venäläissotilasta olisi kuollut viikonvaihteessa pohjoiskorealaisten sotilaiden avattua vahingossa tulen heitä kohtaan.

NEW: North Korean forces are reportedly facing expected struggles with high casualties and poor communication with Russian forces in Kursk Oblast, likely disrupting coordination between North Korean and Russian personnel and undermining Russian military operations. (1/3) pic.twitter.com/sssgAqtAKb

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 15, 2024