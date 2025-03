Korkeakoulujen yhteishaku alkaa, yli 55000 opiskelupaikkaa tarjolla

Yhteishaku ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa tiistaina 11. maaliskuuta 2025 kello 8 ja päättyy tiistaina 25. maaliskuuta 2025 kello 15. Opetushallitus kertoo asiasta tiedotteessa.

Haettavana on 55 078 aloituspaikkaa 1 636 hakukohteessa. Kaikkiin koulutuksiin haetaan opetushallituksen ylläpitämässä palvelussa osoitteessa opintopolku.fi.

Yhteishaun aloituspaikoista valtaosa, noin 44 600, on suunnattu ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Lisäksi yhteishaussa on mukana korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuja yliopistojen maisterikoulutuksia sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia. Näihin on tarjolla yhteensä noin 10 400 aloituspaikkaa.

Kaikista aloituspaikoista 54 prosenttia on ammattikorkeakouluissa ja 46 prosenttia yliopistoissa.

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Koulutukset on laitettava hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa siitä hakukohteesta, johon hakijan valintamenestys riittää ja jonka hakija on asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmaksi.

Hakulomakkeen voi täyttää joko vahvasti tunnistautuneena tai ilman tunnistautumista. Vahvasti tunnistautuneen hakijan henkilötiedot tuodaan hakulomakkeelle automaattisesti väestötietojärjestelmästä.

Todistusvalinnat julkaistaan toukokuussa – valtaosa valintakokeista pidetään tämän jälkeen

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 50–60 prosenttia hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat kymmenen ja sadan prosentin välillä.

Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista ensikertalaisille on varattu noin 69 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna.

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26. toukokuuta 2025.

Suurin osa valintakokeista järjestetään todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen. Ammattikorkeakoulujen valintakoe pidetään 26.–28. toukokuuta 2025. Ammattikorkeakouluihin haetaan pääasiassa yhdellä kokeella, jonka hakija suorittaa valitsemanaan päivänä. Yliopistot järjestävät tänä vuonna yhdeksän kansallista valintakoetta. Valintakokeet pidetään aikavälillä 26. toukokuuta – 6. kesäkuuta 2025.

Koko yhteishaun tulokset varmistuvat viimeistään 3. heinäkuuta 2025.