Konkurssien määrä yhä korkea – yritysten maksuvaikeudet lisääntyneet

Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa pantiin vireille 342 konkurssia, kun tammikuussa hakemusten määrä oli 298.

Vireille pantuja konkurssien määrä on hieman suurempi kuin vuoden 2023 helmikuussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana konkurssien määrä oli 16 prosenttia suurempi kuin sitä edeltäneenä 12 kuukauden ajanjaksona.

Helmikuussa konkursseja laitettiin vireille eniten muiden palveluiden, rakentamisen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Muiden palveluiden toimialalla pantiin vireille 110 konkurssia, rakentamisen toimialalla 80 ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 45.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivosen mukaan yritysten tilanne ei ole edelleenkään helpottumassa.

– Arviomme mukaan konkurssiuhkaisten maksukehotusten ja konkurssihakemusten määrät pysyvät korkealla tasolla vielä ainakin alkuvuoden. Rakennusliikkeet ovat edelleen vaikeuksissa, mutta konkursseja on odotettavissa myös kaupan ja palvelun sektoreilta, hän kertoo.

Toivosen mukaan konkurssien takana on edelleen moninaisia syitä, kuten koronan jälkeiset vaikeat taloudelliset ajat, korkeat korot ja kohonneet kustannukset.

– Maksuvaikeuksiin ajautuneiden yritysten määrä on nousussa ja on korkeimmalla tasolla sitten pandemiasyksyn 2020. Eniten maksuvaikeuksia on kaupan alalla, mutta kaikilla päätoimialoilla maksuvaikeudet ovat joko säilyneet ennallaan tai lisääntyneet hieman. Eivätkä yrityksiä kurittavat laajat ja pitkäkestoiset lakkotoimet ainakaan tilannetta helpota, Toivonen huomauttaa.

Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin mukaan lähes joka neljäs yritys suunnittelee sopeuttamistoimia. Sopeuttamistarve on kasvanut eniten vähintään 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä. Yleisimpiä suunniteltuja sopeuttamistoimia ovat lomautukset ja erilaiset työaikajärjestelyt.