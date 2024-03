Konepula pakottaa Aeroflotia luopumaan business-luokasta

Aeroflot aikoo poistaa business-luokan sen tytäryhtiön Rossija Airlinesin Suhoi Superjet 100 -matkustajakoneista, koska yhtiöltä puuttuu sadan matkustajapaikan koneita, kertoo venäläinen talouslehti Izvestija. Tieto käy lehden mukaan ilmi Aeroflotin investointiohjelmasta.

Yhtiö suunnittelee korvaavansa 12 businessluokan istuinta 25:llä turistiluokan istuimella yhdeksässä koneessa. Se käyttää yli 331 miljoonaa ruplaa (3,28 miljoonaa euroa) lisätäkseen koneiden istuinpaikkojen määrää 13:lla. Yhteensä 263 miljoonaa käytetään tekniseen välineistöön ja 40,7 miljoonaa muutostyöhön, 14 miljoonaa dokumentaatioon ja noin viisi miljoonaa koneiden siirtämiseen Moskovan Žukovskijin lentoasemalle.

Tarvittavia osia kannibalisoidaan vikaantuneista Aeroflotin koneista ja osa saadaan Jakovlev-lentokonetehtaan varastoista. Työ valmistuu huhtikuussa 2025.

Yhdeksän koneen muutos yhden matkustusluokan koneiksi nostaa Rossijan kuljetuskapasiteettia kuluvana vuonna 3 700:lla, ensi vuonna 89 500:lla ja vuonna 2026 yhteensä 104 000 paikalla. Tämä mahdollistaa myös yli 300 miljoonan ruplan lisätulot vuodessa, kaavaillaan investointiohjelmassa. Matkustamojen uudelleenjärjestely maksaa itsensä takaisin 2,6 vuodessa.

Rossijan konelaivastossa on 78 Superjetiä, joista 61:ssä on kaksi matkustusluokkaa, joissa on 75 turistiluokan ja 12 business-luokan istuinta. Aeroflot siirsi nämä koneet Rossijalle vuosina 2020–2023 osana yhtiön vuoteen 2028 ulottuvaa strategiaohjelmaa, jossa Rossijan rooli muutetaan lentämään pääasiassa kotimaan lentoja. Loput 17 Superjetiä, joissa on vain 100-istuiminen turistiluokka, Rossija on saanut suoraan valmistajalta.

Matkustamon uudelleenjärjestely on keino lisätä paikkamäärää, kun uusia koneita ei ole saatavissa. Järjestelyllä alennetaan lentojen matkustajakohtaisia kustannuksia, jotka ovat Superjetissä merkittävästi korkeammat kuin Airbus A320:ssä ja Boeing 737:ssä. Näin voidaan Izvestijan haastatteleman asiantuntijan mukaan mahdollisesti estää lentojen hintojen nousu.

AviaPortin johtajan Oleg Panteleevin mukaan tulevaisuudessa Aeroflot joutuu poistamaan business-luokan suuremmasta määrästä Superjetejä, mutta matkustamojen uudelleenjärjestelyjä rajoittaa Jakovlevin varastojen jäljellä olevan teknisen välineistön korkea hinta. Järjestelyihin voidaan hänen mukaansa palata vasta, kun matkustamon tuontiosat, kuten itse istuimet, saadaan korvattua kotimaisella tuotannolla.