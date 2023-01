Komissio aikoo esittää valtiontukisääntöjen tilapäistä muuttamista

Euroopan unioni aikoo muuttaa väliaikaisesti valtiontukisäännöksistä, jotta jäsenmaat voivat rahoittaa ilmastoystävällisiä yrityksiä, kertoo Financial Times.

– Jotta Euroopan teollisuus pysyy houkuttelevana, on oltava kilpailukykyinen tarjousten ja kannustimien kanssa, joita on tällä hetkellä saatavilla Euroopan unionin ulkopuolella, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Von der Leyenin mukaan EU:n on vastattava Yhdysvaltojen mittavaan ilmastopakettiin, jossa valtio tukee vihreää siirtymää 370 miljardilla dollarilla. Presidentti Joe Bidenin ilmastopaketin pelätään johtavan kauppasotaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

– EU ja Yhdysvallat ovat syvästi sitoutuneet ratkaisemaan ilmastokriisiä ja nopeuttamaan matkaa kohti nollapäästöjä.

– Pyrimme varmistamaan, että puhtaan teknologian kannustinohjelmamme ovat oikeudenmukaisia ja toisiaan vahvistavia, von der Leyen sanoi.

Von der Leyen kertoi myös, että komissio valmistelee Euroopan suvereniteettirahaston perustamista. Rahasto tulisi osaksi EU:n budjetin väliarviointia myöhemmin tänä vuonna.

The road to net-zero will be the greatest transformation of our times.

Europe has what it takes – talent, researchers, industrial capacity.

And it has a plan for the future ↓ https://t.co/wtwm5yBBUp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2023