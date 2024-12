Henna Virkkunen Ylellä: Eurooppalaisiin vaaleihin pyritään vaikuttamaan rajusti

Suomen komissaari ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen nostaa esiin Ykkösaamussa huolen vaalivaikuttamisesta, joka kohdistuu yhä voimakkaammin Euroopassa käytäviin vaaleihin.

Hiljattain Romanian perustuslakituomioistuin kumosi maan vaalituloksen epäiltyjen Venäjän vaikutusyritysten vuoksi. Manipuloinnin alustana toimi kiinalaisomisteinen TikTok. Romanian tilannetta Virkkunen pitää poikkeuksellisena.

– Meillä on kuitenkin arvio ilman muuta siitä, että eurooppalaisiin vaaleihin pyritään vaikuttamaan erittäin rajusti, Virkkunen toteaa.

TikTokin vastausaika Euroopan komission kysymyksiin vaalivaikuttamisen estämisestä umpeutui viime yönä. Virkkunen kertoi, että saadut vastaukset käsitellään viikonlopun aikana.

Virkkusen mukaan TikTokilta on vaadittu tietoa suosittelujärjestelmistä ja algoritmeista vaalien alla. Virkkunen korostaa digitaalisten alustojen vastuuta EU:n digipalveluasetuksen pohjalta.

– Sosiaalisten medioiden alustojen on arvioitava ja torjuttava riskejä, jotka kohdistuvat vaalijärjestelmiin, kansalaiskeskusteluun, ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tätä vastuuta näiden digialustojen on kannettava.

Romanian tilanne nostaa esiin laajemman ongelman vaaleihin vaikuttamisesta.

– Tiedustelupalvelujen mukaan manipulaation takana oli henkilöitä, joilla oli vahvoja kytköksiä Venäjään. Arvioimme asiaa EU:n lainsäädännön näkökulmasta, kun taas Romanialla on omat tutkintalinjansa.

Virkkunen painottaa, että sosiaalisen median alustoja voidaan käyttää sekä demokratian edistämiseen että sen horjuttamiseen. Komission tavoitteena on vahvistaa keinoja vaalien luotettavuuden turvaamiseksi.

– Haluamme luoda entistä vahvempia keinoja nimenomaan vaalien luotettavuuden turvaamiseksi kaikissa oloissa jäsenmaissa. Se on meidän demokratiamme aivan ydinkysymys: ihmiset voivat luottaa siihen, että vaalit ovat reilut, läpinäkyvät ja prosessit toimivat. Siinä on monia muitakin kysymyksiä, mutta kyllähän sosiaalisen median alustojen rooli tässä on aivan keskeinen.

Alustojen on itse varmistettava, etteivät ne aiheuta riskejä, ja tarvittaessa niille voidaan antaa suoria määräyksiä. Suuria sanktioitakaan ei epäröidä asettaa, jos lakeja rikotaan, Virkkunen toteaa.