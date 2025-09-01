Komentajan kartta paljasti Kremlin todellisen tavoitteen

Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov esitteli lauantaina tilannekatsauksessaan Venäjän väitettyjä saavutuksia Ukrainassa. Tilaisuudessa taustalla näkyi paljonpuhuva karttakuva.

– Venäjä haluaa virallisestikin päästä vähintään Tonavalle, sanoo romanialainen sotakirjeenvaihtaja ja Ukrainan armeijassa vapaaehtoisena taistellut Rahu Hossu.

Tilaisuudessa esillä oli ensin kartta, jossa näkyi minkä prosenttiosuuden Venäjä on miltäkin Itä-Ukrainan alueelta saanut vallattua kevään ja kesän hyökkäyksissä – Ukrainan pääesikunta teilasi pian väitteet toiveajatteluna ja suoranaisina valheina.

Toinen, tärkeämpi kartta jäi kuitenkin Hossun mukaan vähemmälle huomiolle.

– Kartta, joka todennäköisesti kertoo ainakin osan Venäjän aikeista: Donetskin ja Luhanskin (Donbasin) sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueiden täydellisen miehityksen Dneprin itäpuolella, mutta myös kolmen muun alueen: Hersonin Dneprin länsipuolella, Mykolajivin ja Odessan.

Hossun mukaan ei ole mikään salaisuus, että Venäjä käyttää tällaisissa tilaisuuksissa symboliikkaa ja tietoa, jonka he haluavat julkistaa, siksi myös kartta oli tarkoitettu kaikkien nähtäväksi.

– Venäjä haluaa päästä Tonavan suistoalueelle ja käytännössä Romanian rajalle, hän sanoo.

Hossun mukaan kun aiemmin Venäjän tavoitteista on ollut vain spekulaatioita, nyt on olemassa Venäjän asevoimien komentajan taakse ripustettu kartta, joka näyttää miten Kreml haluaa Ukrainan jaettavan. Hossu näkee Venäjän haluavan päästä Tonavalle kohdistaakseen taloudellista, sotilaallista ja poliittista painostusta Romaniaan ja Natoon.

Gerasimovin tilaisuuden karttaan on kiinnittänyt huomiota myös australialainen sotabloggari, joka käsittelee videollaan sitä, miten Alaskan-kokouksen jälkeinen hetkellinen toiveikkuus sodan päättymisestä on hävinnyt.

– Ei luultavasti sellainen asia, minkä näyttäisit maailmalle, jos aikomuksenasi on loiventaa sotatavoitteitasi ja astua vakavissasi neuvottelupöytään, Perun-nimimerkillä esiintyvä analyytikko toteaa kartasta.

