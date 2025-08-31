Verkkouutiset

Savu nousee Kiovassa Venäjän ohjus- ja lennokkihyökkäyksen aikana. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

”Venäjän suuri kesähyökkäys ei saavuttanut juuri mitään”

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Moskovan raportti rintaman tilanteesta on toiveajattelua.
Ukrainan asevoimien pääesikunta vastaa jyrkästi Venäjän tuoreeseen propagandaraporttiin sotatilanteesta. Ukrainalaisten mukaan Moskovan näkemys saavutuksista rintamalla perustuu ”toiveajattelun myymiseen totuutena ja suoranaisiin valheisiin”.

Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin eilen julkaistussa raportissa selostettiin Venäjän joukkojen väitettyjä saavutuksia suuressa kevään ja kesän hyökkäysoperaatiossa.

Ukrainalaiset eivät Moskovan puheita allekirjoita. Pääesikunnan mukaan Venäjän suuri kevään ja kesän hyökkäys ei lopulta saavuttanut juuri mitään.

– Gerasimovin lausunnoista huolimatta venäläiset eivät ole saaneet yhtäkään suurta kaupunkia täyteen hallintaansa tämän vuoden aikana, pääesikunnan Facebookissa julkaisemassa tiedotteessa sanotaan

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on menettänyt yksin tämän vuoden aikana kaatuneina ja haavoittuneina liki 210 000 sotilasta ”tuloksettomissa taisteluissa” Harkovan, Luhanskin ja Donetskin alueilla.

– Vihollisen valeväitteet  niin kutsutuista turva-alueista Sumyn ja Harkovan alueella ovat vain yrityksiä kätkeä umpikujiin ja kymmeniin tuhansiin uhreihin johtaneiden operaatioiden epäonnistumisia, ukrainalaiset ryöpyttävät.

Gerasimovin raportin luvut alueiden ja asutuskeskusten valtaamisesta ovat Ukrainan asevoimien mukaan raskaasti liioiteltuja.

– Ainoa sataprosenttisesti vahvistettava tulos, jonka Venäjä on saavuttanut vuonna 2025 ovat sen omat menetykset.

Ukrainan pääesikunta tyrmää myös Venäjän väitteet pelkästään sotilaskohteisiin kohdistuneista täsmäiskuista.

– Tuhannet ukrainalaiset siviilit, jotka menettävät kotejaan, läheisiään ja rakkaitaan joka päivä tietävät tällaisten kehujen todellisen hinnan.

– Minne venäläinen Iskander-ohjus sattuukin putoamaan, julistetaan sinne niin kutsuttu ”Ukrainan asevoimien komentopaikka” tai ”ulkomainen palkkasotilaiden tukikohta”.

Gerasimovin raporttia luonnehditaankin malliesimerkiksi Kremlin valheista ja ylimielisyydestä.

