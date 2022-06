Komentajan hätähuuto: Hyökkääjä vie Donbassin ilman lännen lisäapua

Ukrainan tappio itärintamalla on väistämätön, jos länsi ei anna puolustajalle lisää raskasta aseistusta ja sotilasvarusteita. Näin arvioi eturintamalla taistelevan OUN-pataljoonan komentaja Aleksei Kolupov virolaisen Postimees-lehden haastattelussa.

Hyökkääjällä on komentajan mukaan ainakin 20-kertainen ylivoima tykistövoimassa. Sitä vastaan ukrainalaisten on vaikea taistella ilman lännen lisäapua.

– Me häviämme, ja se oli sitten siinä. Vetäydymme Dnepr-joen taakse ja turvaamme itseämme sieltä käsin. En osaa sanoa, mitä sen jälkeen tapahtuu, komentaja kuvailee mahdollista skenaariota.

– Vain yhtenäinen länsi voi voittaa Venäjän. Muita vaihtoehtoja ei ole.

Ukrainan joukot saattavat Kolupovin mukaan menettää nopeasti myös Harkovan alueen.

– He (venäläiset) tekevät siellä saman kuin Mariupolissa. He vain pyyhkivät kaupungin maan pinnalta, hän sanoo.

– Kaikki tapahtuu vähitellen. On selvää, etteivät he tee sitä kuukaudessa tai kahdessa, vaan asteittain ja jatkuvasti. He pommittavat joka päivä ja saavuttavat tavoitteensa ennemmin tai myöhemmin. On myös pidettävä mielessä, että Ukrainan motivoituneimmat ihmiset ovat jo etulinjassa, ja monet heistä ovat jo kuolleet. Kaikesta tulee erittäin vaikeaa. Ukrainan henkilöresurssit ovat kuitenkin rajalliset Venäjään verrattuna.

Komentaja ennakoi pitkää sotaa. Venäjä ei hänen mukaansa jätä Ukrainaa koskaan rauhaan.

– He pitävät Kiovaa Venäjä äitinä. He alkavat kiivetä sinne hinnalla millä hyvänsä, kunnes saavuttavat Kiovan.