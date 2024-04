Kolmetoista kuollut Venäjän iskettyä Tšernihiviin Iskander-ohjuksilla

Ainakin kolmetoista ihmistä on kuollut Venäjän ohjusiskussa Ukrainan Tšernihiviin. Ihmisiä on hautautunut ohjuksen aiheuttamiin raunioihin, ja noin 60 ihmistä on loukkaantunut.

Uhriluku saattaa edelleen nousta, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssa. Pelastustoimet ja loukkaantuneiden auttaminen olivat edelleen käynnissä, kertoi sisäministeri Ihor Klymenko Telegram-kanavallaan alkuiltapäivästä.

Pohjoiselta Krimiltä ammutut ohjukset osuivat keskiviikkona aamulla tiheästi asutulle alueelle. Paikallisten medioiden mukaan ainakin kolme ohjusta osui, ja yksi osumista kohdistui kahdeksankerroksiseen kerrostaloon.