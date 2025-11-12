Kolme Teboil-asemaa uudelle omistajalle – JS: Taustalla yllättävä Venäjä-yhteys

Kolme Teboil-huoltoasemaa on siirtynyt uudelle omistajalle, kertoo Joutsan Seutu.

Tradico Oy-niminen yritys on ostanut kahden maantiesillan ja hävittäjien varalaskupaikan vieressä sijaitsevan Teboil Huttula-aseman. Sama yhtiö on ostanut hiljattain myös Lempäälän ja Teuvan Teboilit.

Omistajanvaihdos ei kuitenkaan tarkoita venäläisyhteyksistä irtaantumista. JS:n mukaan Tradicon Oy:n toinen hallituksen jäsen on venäläisen Rosatom-ydinvoimayhtiön suomalaisen tytäryhtiön ja hallituksen jäsen.

Joutsan Seudun mukaan Teboil-aseman myynnissä erikoista oli myös se, että ostajayhtiön puolesta varsinaiset kauppaneuvottelut kävivät Teboilin edustajat. Asia tuli ilmi vasta kauppakirjoja allekirjoittaessa. Virallisesti Teboil ei ollut kaupan osapuoli.

Tradicon edustaja kommentoi JS:lle, että yhtiö aikoo ostaa Suomesta vielä lisää huoltoasemakiinteistöjä. Se suunnittelee myös mahdollisesti oman huoltoasemaketjun perustamista.