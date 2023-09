Kolme sotilasta torjui hyökkäyksen – paenneiden päälle satoi kranaatteja

Ukrainan asevoimien kerrotaan jatkaneen vastahyökkäystään Bahmutin alueella maan itäosissa ja edenneen kaupungin eteläpuolella.

Venäläisten arvioidaan menettäneen asemiaan Klishtshiivkan lähellä, joka sijaitsee noin kuusi kilometriä Bahmutin lounaispuolella. Alueella taisteleva Ukrainan 3. rynnäkköprikaati on julkaissut useita videoita juoksuhautojen vyöryttämisestä ja kiivaista taisteluista.

Yksikkö on julkaissut tuoreen videon, jonka kerrotaan näyttävän venäläisjoukkojen epäonnistuneen vastahyökkäyksen Bahmutin lähialueella.

Videolla noin viiden hengen ryhmä sotilaita etenee metsikössä lähellä hylättyä Ukrainan YPR-miehistönkuljetusvaunua. Venäläissotilaiden eteneminen pysähtyy käsiaseiden ja ilmeisesti kranaatinheitinten tulitukseen. Ryhmä vetäytyy pois paikalta haavoittuneiden kanssa.

Ukrainan 3. rynnäkköpataljoonan mukaan hyökkäyksen pysäytti kolme sotilasta Miron-joukkueesta, joka on osa yksikön 2. pataljoonaa. Vetäytyvien venäläissotilaiden kimppuun saapui lisäksi lennokkeja, jotka pudottivat alueelle pieniä kranaatteja.

The 3rd Separate Assault Brigade showed footage of a failed RU attack.

"It ended with a gesture of goodwill. The attack was repelled by 3 soldiers of the Myron platoon. Artillery targeted the surviving Russians during their escape, while recon units dropped grenades on them." pic.twitter.com/1w3gg5TfAc

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2023