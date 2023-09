Taistelut kiihtyvät Bahmutin lähellä – tykistö iski liikkuviin venäläisjoukkoihin

Ukrainan joukkojen kerrottiin käynnistäneen uudelleen vastahyökkäyksensä Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä elo–syyskuun vaihteessa.

Alueella taisteleva 3. rynnäkköprikaati on julkaissut kymmeniä videoita venäläisjoukkojen juoksuhautojen vyöryttämisestä ja kiivaista taisteluista kaupungin eteläpuolella.

Ukrainan asevoimien tiedottaja vahvisti joukkojen edenneen Klishtshiivkan lähellä, joka sijaitsee noin kuusi kilometriä Bahmutin lounaispuolella. Venäläiset sotabloggaajat ovat julkaisseet samansuuntaisia arvioita rintamatilanteesta.

Venäläisjoukkojen kerrotaan toteuttaneen epäonnistuneita paikallisia vastahyökkäyksiä eteneviä ukrainalaisia vastaan.

Ukrainan 3. rynnäkköprikaati on julkaissut tuoreen lennokin kuvaaman videon, jonka sanotaan näyttävän tykistöiskuja Andriivkan luona. Se sijaitsee Klishtshiivkan eteläpuolella. Yksikön mukaan tykistöisku osui liikkeellä olleisiin venäläissotilaisiin.

Lennokki havaitsi, kuinka sotilaat yrittivät etsiä suojaa läheisten rakennusten raunioista. Tykistökranaatit tuhosivat kyseiset kohteet.

Ukraina on käyttänyt Donetskin alueella myös Yhdysvaltain viime kuukausina toimittamia rypäleammuksia. Niiden arvioidaan lisänneen merkittävästi Venäjän jalkaväen tappioita.

Footage from the 3rd Separate Assault Brigade.

"We strike at the concentration of enemy manpower while moving. The Russians tried to hide in half-destroyed buildings, but an artillery shell got them there too."

📍Andriivka 48.50213453139871, 37.96492861708276 @GeoConfirmed pic.twitter.com/dt6OQMcOLw

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 6, 2023