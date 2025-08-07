Kolme presidenttiparia kokoontui Kultarantaan – Alexander Stubb julkaisi yhteiskuvan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo isännöineensä keskiviikkona tilaisuutta, jossa vieraina olivat muun muassa presidentit Tarja Halonen ja Sauli Niinistö puolisoineen. Tilaisuus järjestettiin presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa.

Hän on julkaissut Instagram-palvelussaan kuvan, jossa kolme presidenttiparia poseeraavat yhdessä.

Kuvassa keskellä ovat tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb. Vasemmalla puolella ovat presidentti Tarja Halonen ja hänen puolisonsa, professori Pertti Arajärvi. Nykyisen presidenttiparin oikealla puolella ovat presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa, tohtori Jenni Haukio.

Kuva on nähtävissä tämän artikkelin alussa ja lopussa olevalla upotteella.

– Oli hienoa keskustella ja kuulla muistoja kesistä Kultarannassa. Kultaranta on osa Suomen itsenäisyyden aikakauden kulttuurihistoriallista perimää, Alexander Stubb kommentoi tilaisuutta Instagram-julkaisussaan.

Tilaisuuteen osallistuivat presidenttiparien lisäksi myös edellisten presidenttien lapsenlapsia, kuten Timo Kekkonen, Tea Kekkonen, Assi Koivisto ja Heikki Allonen, Marko ja Sanna Ahtisaari sekä Anna Halonen.

Sauli Niinistö toimi tasavallan presidenttinä kahden kauden ajan vuosina 2012–2024. Hän edelsi tehtävässä nykyistä tasavallan presidenttiä Alexander Stubbia. Tarja Halonen toimi tasavallan presidenttinä kahden kauden ajan vuosina 2000–2012.