Kolme laukausta 25 sekunnissa – Archer-tykki moukaroi hyökkääjän asemia

Ruotsin Ukrainan tueksi lähettämät Archer- eli Artillerisystem 08 -tykistöjärjestelmät ovat olleet aktiivisessa käytössä rintamalla.

Pyörillä kulkevaa tykkijärjestelmää on kutsuttu erittäin tarkaksi. BAE Systems Boforsin kehittämän itseliikkuvan haupitsin toimituksista ilmoitettiin vuoden 2023 tammikuussa.

Archer on varustettu automaattisesti lataavalla 155 millimetrin L52-haupitsilla ja kauko-ohjattavalla tulenohjauskeskuksella. Tykki on sijoitettu Volvo A30D -ajoneuvon lavetille. Asejärjestelmä voi käyttää M982 Excalibur -täsmäammuksia.

Haupitsi soveltuu myös vastatykistötuleen. Archer voi saapua tuliasemaan, ampua useita kranaatteja ja poistua paikalta ennen ensimmäisten kranaattien saapumista kohteeseensa. Havaitsemisen ja vastaiskun riski jää tällöin pieneksi.

Ukrainan asevoimat esittelee tykkijärjestelmän käyttöä tuoreella videolla. Archer ampuu venäläisjoukkoja vastaan kolme 155 millimetrin kranaattia vain 25 sekunnin aikana ja poistuu pian uusiin asemiin.

Swedish-supplied Archer Artillery System in Ukrainian service, firing off three 155mm shells in 25 seconds before scooting. pic.twitter.com/lD6ABKqbuN

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2024