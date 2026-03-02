Verkkouutiset

Kolme F-15-hävittäjää ammuttiin alas vahingossa

Koneet tuhoutuivat Kuwaitissa.
F-15-hävittäjä syöksyi maahan Kuwaitissa. / AryJeay / X
F-15-hävittäjä syöksyi maahan Kuwaitissa. / AryJeay / X

Kuwaitin puolustusministeriö kertoi maanantaina useiden amerikkalaisten hävittäjäkoneiden syöksyneen maahan.

Heittoistuimilla pelastautuneet lentäjät selvisivät ilman vammoja, ja heidät evakuoitiin sairaalaan terveystarkastusta varten.

Yhdysvaltain asevoimat vahvistaa, että kolme F-15-hävittäjää on tuhoutunut Kuwaitin ilmatorjunnan tulitukseen. Kaikki niistä olivat osallistuneet Epic Fury -operaatioon eli iskuihin Irania vastaan.

– Aktiivisten taistelutoimien aikana – jolloin vastassa oli iranilaisia lentokoneita, ballistisia ohjuksia ja drooneja – Kuwaitin ilmapuolustus ampui vahingossa alas Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjiä, U.S. Central Command -komentokeskus toteaa tiedotteessa.

– Olemme kiitollisia Kuwaitin puolustusvoimille heidän tuestaan tälle meneillään olevalle operaatiolle, Centcom jatkaa.

Niin sanotun friendly fire -välikohtauksen syytä selvitetään. Kaksipaikkaisissa F-15D-koneissa oli yhteensä kuusi miehistön jäsentä, ja kaikkien kerrotaan olevan kunnossa.

