Kolme F-15-hävittäjää ammuttiin alas vahingossa

Kuwaitin puolustusministeriö kertoi maanantaina useiden amerikkalaisten hävittäjäkoneiden syöksyneen maahan.
Heittoistuimilla pelastautuneet lentäjät selvisivät ilman vammoja, ja heidät evakuoitiin sairaalaan terveystarkastusta varten.
Yhdysvaltain asevoimat vahvistaa, että kolme F-15-hävittäjää on tuhoutunut Kuwaitin ilmatorjunnan tulitukseen. Kaikki niistä olivat osallistuneet Epic Fury -operaatioon eli iskuihin Irania vastaan.
– Aktiivisten taistelutoimien aikana – jolloin vastassa oli iranilaisia lentokoneita, ballistisia ohjuksia ja drooneja – Kuwaitin ilmapuolustus ampui vahingossa alas Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjiä, U.S. Central Command -komentokeskus toteaa tiedotteessa.
– Olemme kiitollisia Kuwaitin puolustusvoimille heidän tuestaan tälle meneillään olevalle operaatiolle, Centcom jatkaa.
Niin sanotun friendly fire -välikohtauksen syytä selvitetään. Kaksipaikkaisissa F-15D-koneissa oli yhteensä kuusi miehistön jäsentä, ja kaikkien kerrotaan olevan kunnossa.