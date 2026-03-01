Verkkouutiset

Kolme amerikkalaissotilasta kuollut Iranin operaatiossa

Viisi sotilasta on loukkaantunut vakavasti.
Yhdysvaltain pääneuvottelijat Steve Witkoff ja Jared Kushner vierailivat USS Abraham Lincolnilla helmikuun alussa. AFP / LEHTIKUVA / HANNAH TROSS
Kolmen Yhdysvaltalaisen sotilaan kerrotaan kuolleen Iranin vastaiskuissa Lähi-idässä. Lisäksi viisi sotilasta on haavoittunut vakavasti.

– 1. maaliskuuta klo 9.30 mennessä kolme Yhdysvaltain palveluksessa olevaa sotilasta on kaatunut taistelussa ja viisi on haavoittunut vakavasti osana Operaatio Eeppistä Raivoa, Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän toiminnoista vastaava USCENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä.

– Useat muut ovat saaneet lieviä sirpalevammoja ja aivotärähdyksiä — ja ovat parhaillaan palaamassa palvelukseen. Laajamittaiset taistelutoimet jatkuvat ja vastatoimemme ovat edelleen käynnissä.

Ilmoittaessaan julkisesti Yhdysvaltojen operaatiosta Irania vastaan presidentti Donald Trump varoitti, että ”amerikkalaisten sankareiden henkiä saatetaan menettää ja meille saattaa tulla tappioita.”

