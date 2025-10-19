Pekka Toveri: Venäläisvakoojiin puututtava Euroopassa

Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri peräänkuuluttaa venäläisen tiedustelun toimintamahdollisuuksiin puuttumista Euroopassa. Hänestä tiedustelutoiminnan uhkaan on suhtauduttu tähän mennessä liian keveästi.

Toveri viittaa puuttumisen tarpeella Helsingin Sanomien haastatteluun, jossa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen operaatioupseeri Sean Wiswesser arvioi, ettei venäläisillä vakoilijoilla ole minkäänlaisia rajoja toiminnassaan.

– En usko, että Venäjällä on mitään rajoitteita, Wiswesser toteaa haastattelussa.

Ex-upseerin mukaan Venäjän tiedustelupalveluiden tarkoituksena on länsimaisen demokratian ja kansalaisluottamuksen heikentäminen. Toiminta on hänestä pohjimmiltaan opportunistista, ja tiedustelupalvelut pyrkivät hyödyntämään kaikki eteen tulevat mahdollisuudet.

– Jos he näkevät hajaannusta, ja heillä on mahdollisuus käyttää sitä hyväkseen, heitä ei kiinnosta kenen poliitikon tai puolueen asiaa he ajavat.

Europarlamentaarikko Toveri näkee arvion hälyttävänä.

– Ja juuri tämän takia venäläisten toimintamahdollisuuksiin Euroopassa tulisi puuttua. Lähetystöt minimivahvuuksille ja viisumikäytäntöjen merkittävä kiristäminen olisi hyvä alku, hän linjaa viestipalvelu X:ssä.