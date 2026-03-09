Kokoomuskisaan mukaan Tere Sammallahti – jo viisi tavoittelee varapuheenjohtajuutta

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti ilmoittautuu mukaan kokoomuksen varapuheenjohtajakisaan.
Etelä-Espoon Kokoomus tukee Sammallahden ehdokkuutta.
– Kansalaisilta tulleen kannustuksen ja kotipaikallisyhdistykseni Etelä-Espoon Kokoomuksen tuella ilmoittaudun ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajakisaan. Pidän Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömänä, että tulevallakin hallituskaudella kokoomuksen johtama oikeistohallitus jatkaa Suomen rohkeaa uudistamista. Tämän tavoitteen eteen olen valmis tekemään töitä myös kokoomuksen varapuheenjohtajan roolissa, jos puoluekenttämme niin parhaaksi katsoo, Sammallahti katsoo tiedotteessaan.
Kokoomuksen varapuheenjohtajuutta ovat kertoneet tavoittelevansa myös kansanedustaja Janne Jukkola, puoluevaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto, kokoomuksen nykyinen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sekä puolustusministeri ja niin ikään pitkään puoluejohdossa toiminut Antti Häkkänen.
Kokoomuksen puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajiston Jyväskylässä 5.–7. kesäkuuta. Kokoomuksen nykyiset varapuheenjohtajat ovat puolustusministeri Antti Häkkänen, kunta-ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä Karoliina Partanen.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vahvistanut olevansa edelleen käytettävissä kokoomuksen puheenjohtajaksi kesän puoluekokouksessa. Julkisuudessa potentiaalisina haastajina väläytetyt ministerit Antti Häkkänensekä Elina Valtonen ovat molemmat vahvistaneet, etteivät aio haastaa Orpoa tulevan kesän puoluekokouksessa.