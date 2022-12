Kokoomusjohtaja IL:lle: Hallitus SDP:n kanssa vaatisi talouslinjan muutoksen

– Jos saamme vaaleissa valtakirjan ja vedämme hallitustunnusteluja, katsomme ensiksi, millä koalitiolla muutos saadaan aikaan, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Iltalehdelle.

SDP:n puheenjohtaja ja nykyinen pääministeri Sanna Marin on sanonut, että hänen puolueensa ei tee hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Silloin jää kaksi vaihtoehtoa: kokoomus ja SDP tai kokoomus ja perussuomalaiset.

– Meidän täytyy saada talous kestävään kasvuun ja velkaantuminen taittumaan. Haluamme turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, eli vakauttaa julkisen talouden. Se ratkaisee, kenen kanssa luomme tähän realistisen polun, Orpo painottaa.

Hänen mukaansa kokoomus ei muodosta hallitusta SDP:n kanssa, ellei sosialidemokraattien talouslinja muutu.

– SDP:n talouspolitiikasta olemme todella kaukana. Marinin puheet ovat olleet vähintäänkin epäselviä sen suhteen, näkeekö hän sopeuttamisen tarpeellisena muillakin keinoilla kuin veronkorotuksilla. Jos he eivät näe sitä tarpeellisena, se tarkoittaisi, että sama meno jatkuisi, Orpo toteaa.

Orpo epäilee, että SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP eivät saa sovittua yhteisestä jatkosta.

– Nykyisillä gallupeilla ei taida syntyä yhtään hallitusta ilman kokoomusta, hän arvioi.

– Emme pärjää enää näillä rakenteilla. Sen sijaan, että SDP sanoo ei, sen pitää pystyä kertomaan, mihin uudistuksiin puolue on valmis. Jos he eivät ole valmiita uudistuksiin, se on vahva kannanotto sen puolesta, että annetaan mennä velkavedolla vaan, Orpo kritisoi sosialidemokraatteja.

Hänen mukaansa vasemmistopuolueiden pitää ymmärtää, että köyhät ja pienituloiset kärsivät eniten, jos julkinen talous ei tervehdy.

Orpo arvioi, että porvaripohjalla talouspolitiikan tekeminen olisi helpompaa. Hän torjuu silti johtopäätöksen, että sinipuna olisi poissa laskuista.

– Vanhoista sinipunista minulla on ihan hyviä kokemuksia. Isot kansanliikkeet saatiin uudistuksien taakse. Kyse on siitä, onko sosialidemokraatit vielä työn ja hyvinvoinnin puolue, Orpo painottaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja asettaa ehdoksi hallitusyhteistyölle sen, että hallitusneuvotteluissa sovitaan julkisen talouden tervehdyttämisohjelmasta ja talouden tasapainottamisesta.

Orpo lupaa, että mikäli kokoomus nousee pääministeripuolueeksi, työn verotus kevenee kaikilla suomalaisilla.

– Työn verotuksen kevennys tulee kaikkiin tuloluokkiin. Painotus on pieni- ja keskituloisille. Sen lisäksi parannamme työtulovähennystä opiskelijoille, eläkeläisille ja työllistyville pitkäaikaistyöttömille. Kevennämme verotusta, jotta motivaatio tehdä työtä kasvaa, Orpo sanoo Iltalehdelle.

Siksi kokoomus lyhentäisi ja porrastaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja korottaisi sosiaalietuuksia vain maltillisesti. Suurimpaan osaan tulonsiirroista kokoomus ei esitä leikkauksia.