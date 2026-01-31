Kokoomusedustajat: Ikäihmisten itsemääräämisoikeudet kaipaavat vahvistamista

Nykylainsäädäntö ei turvaa riittävästi iäkkäiden perus- ja ihmisoikeuksia, sanovat kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari Sarkomaa. Heidän mukaansa ikäihmisten itsemäärämisoikeudet on turvattava nykyistä paremmin.

Selkeämpiä säädöksiä siitä, miten oikeuksia voidaan tukea ja milloin niitä voidaan poikkeustapauksissa rajoittaa, tarvitaan, Laiho ja Sarkomaa toteavat.

– Esimerkiksi muistisairaus ei poista ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia. Sairastuneella on oltava oikeus päättää omista asioistaan ja hoidostaan niin kauan kuin hän siihen kykenee, sanoo Sarkomaa tänään julkaistussa tiedotteessa.

Lainsäädäntöä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi on Laihon mukaan valmisteltu jo yli kymmenen vuotta. Vaikka lain valmistelun tuleekin olla huolellista, tulee sen myös edetä, hän huomauttaa.

– On tärkeää tehdä valmistelutyötä vielä tällä hallituskaudella niin, että seuraavalla hallituskaudella laki voidaan tuoda eduskuntaan ja varmistaa sille myös riittävä käsittelyaika eduskunnassa, Laiho sanoo.

Tällä hetkellä esimerkiksi mahdollisuus oman ympärivuorokautisen hoitopaikan valintaan on hänen mukaansa heikko. Lisäksi useat hyvinvointialueet eivät noudata lakia siten, että palvelusetelillä saisi tosiallisesti tarvitsemansa hoidon, Laiho jatkaa.