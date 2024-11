Kokoomusedustajalta toimenpidealoite irtisanoutumisesta Ottawan sopimuksesta

Kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) on jättänyt toimenpidealoitteen koko eduskunnan allekirjoitettavaksi, jonka tavoitteena on Suomen irtisanoutuminen jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

– Suomi liittyi vuonna 2012 Ottawan sopimukseen, jolla kiellettiin jalkaväkimiinojen käyttö. Maailmanpoliittinen tilanne ja se todellisuus, jossa nyt elämme, on osoittanut päätöksen olleen karkea virhe, hän toteaa tiedotteessaan.

– Ne tavoitteet, mitä jalkaväkimiinojen kiellolla tuolloin asetettiin, eivät ole olleet missään vaiheessa Suomelle ongelmia, Kilpi jatkaa.

Hän muistuttaa, että Suomen toimintaperiaatteet jalkaväkimiinojen osalta ovat olleet aina täysin toisenlaisia kuin monilla kriisialueilla muualla maailmassa, joissa miinoitteiden turvalliseen käyttöön ei ole kiinnitetty millään tavalla huomiota.

Suomessa miinoitteiden sijainnit merkitään tarkasti paikka- ja karttatietoihin, miinakentät merkitään ja eristetään näkyvästi merkkinauhoilla, jotka poistetaan vasta sitten, kun miinoitteet aktivoidaan ja miinoitteiden tarpeen poistuessa, ne puretaan tarkasti ja huolellisesti.

– Näin ei toimita niillä kriisialueilla, joita varten Ottawan sopimus on tarkoitettu. Suomi on sopimuksen suhteen väärässä joukossa, Kilpi sanoo.

– Rajusti muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne on nostanut jalkaväkimiinojen ratkaisevaan rooliin vahvan ja uskottavan puolustuksen rakentamisessa. Yli 1 300 kilometrin raja on valtavan laaja alue pitää koskemattomana ja rikkomattomana. Tuo raja ei ole pelkästään Suomen raja, vaan se on myös EU- ja NATO-raja, jonka puolustamisella on erityinen merkitys, Kilpi toteaa.

Hän kertoo suorittaneensa varusmiespalvelunsa miinojen parissa pioneeriylikersanttina.

– Pelkkä tieto miinojen olemassaolosta vaikuttaa merkittävällä tavalla vihollisen toimintaan ja liikkeeseen. Vaikka Suomi on pyrkinyt korvaamaan jalkaväkimiinat muilla keinoilla, ei miinakauhua korvata millään, Kilpi toteaa.

Hän huomauttaa, että Yhdysvallat luovuttaa tuoreimpina aseavustuksina Ukrainalle jalkaväkimiinoja.

– Yhdysvallat ei ole Ottawan sopimusta allekirjoittanut. Ukraina on. Ukraina joutuu nyt kohtaamaan karkealla tavalla Ottawan sopimuksen erittäin haitalliset seuraukset koko kansakunnan kohtalon näkökulmasta, Kilpi sanoo.

– Käytännössä Ukraina ei voi sopimusta noudattaa. Se kertoo tyhjentävästi siitä, kuinka tarpeellisia Venäjän kaltaista, säännöistä täysin piittaamatonta ja vastapuolen sääntöperustaista toimintaa röyhkeästi hyväksikäyttävää toimijaa vastaan jalkaväkimiinat ovat, hän lisää.